Η Κύπρος συμμετέχει στις διπλωματικές προσπάθειες για εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο να ενημερώνει τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές.

Η ενημέρωση του Κύπριου Υπουργού Εξωτερικών έρχεται σε συνέχεια της επίσκεψής του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου συναντήθηκε την Πέμπτη με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Σεϊχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία έχουν βρεθεί από την αρχή στη δίνη των εξελίξεων, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, αξιοποιώντας την εκ των πραγμάτων εμπλοκή τους στην κρίση, και παρόλο που οι μέχρι στιγμής ενδείξεις παραμένουν αρνητικές καταγράφεται έντονη διπλωματική κινητικότητα σε πολλά επίπεδα με στόχο μια έστω μερική εκτόνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Το Άμπου Ντάμπι, παρά το ότι τα Εμιράτα έχουν πληγεί άμεσα, με νεκρούς και τραυματίες, και όχι μόνο μία φορά, και με επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, απαγορεύει τη χρήση των αμερικανικών βάσεων στο έδαφός τους για επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Τα ΗΑΕ έκλεισαν την πρεσβεία τους στην Τεχεράνη και προχώρησαν σε έντονα διαβήματα προς το ιρανικό καθεστώς. Παράλληλα, ωστόσο, τηρούν μια προσεκτική στάση που τους επιτρέπει να διατηρούν δίαυλους επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές.

Ενδεικτική της κινητικότητας που αναπτύσσεται είναι και η μετάβαση στο Άμπου Ντάμπι απεσταλμένων διαφόρων χωρών με ρόλο στην εξέλιξη της κρίσης, μεταξύ αυτών και ο απεσταλμένος της κινεζικής Κυβέρνησης στην περιοχή. Από ευρωπαϊκής πλευράς, στο Άμπου Ντάμπι μετέβη εκτός από τον κ. Κόμπο και ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν επίσης πως η στενή σχέση που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των ΗΑΕ και της Κύπρου, καθώς και το κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης που έχει διαμορφωθεί, οδήγησαν και στην άμεση ανταπόκριση του Άμπου Ντάμπι στο αίτημα της Λευκωσίας για την εκκένωση Κυπρίων πολιτών που ζούσαν στα Εμιράτα και επιθυμούσαν να επαναπατριστούν, διαδικασία που ολοκληρώθηκε άμεσα.

