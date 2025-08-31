Υπό το κράτος πανικού τελεί σύμπασα η αντιπολίτευση μετά τη διαπίστωση ότι το έργο το οποίο παρήγαγε η κυβέρνηση (μιλάμε για ντόπια παραγωγή) εξαργυρώνεται σε σημείο που κρυφές δημοσκοπήσεις (και άλλες κρυφές) δείχνουν πως ανέκαμψε και έβαλε πλώρη για δεύτερη θητεία του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Η διαρκής (πλέον) αντεπίθεση είναι ορατή δια γυμνού οφθαλμού και για του λόγου το αληθές καταγράφω, χωρίς χρονοτριβή, τα απτά, χειροπιαστά αποτελέσματα του έργου που έχει επιτελεστεί προκαλώντας αλλεπάλληλες κρίσεις στους κόλπους (αλλά και στον εγκέφαλο) των αντιπολιτευόμενων κομμάτων. Μάλιστα φέρονται να αναζητούν γωνιά για να κρυφτούν αφού μετά την πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσού δεν βρίσκουν καν ελιά να κρεμαστούν.

Η πρώτη πράξη ανάκαμψης αφορά το γεγονός ότι η ποδοσφαιρική ομάδα της Πάφου πέρασε στη League Phase του Champions League με γκολ του συμπατριώτη μας (αν δεν είναι θα γίνει) Ζάζα. Ο Πρόεδρος, ο οποίος ήταν παρών πανηγύρισε όπως κυβερνά (έξαλλα) και θεάθηκε να κουνά τα στιβαρά του χέρια όπως κουνά το δάκτυλο σε όσους αμφισβητήσουν τις ευδιάκριτες αρετές του. Σε κάποια στιγμή προφανώς αφαιρέθηκε σκεπτόμενος «τι άλλο να κάνει για να ικανοποιήσει τους ανικανοποίητους Κυπραίους» και φάνηκε να μην αντελήφθη αμέσως την επίτευξη του τέρματος της ισοφάρισης. Όταν το συνειδητοποίησε αισθάνθηκε περισσότερη χαρά από όση ένοιωσε όταν άφησε τον Αβέρωφ Νεοφύτου εκτός του δεύτερου γύρου των προηγούμενων προεδρικών εκλογών. Άλλωστε ήταν η πρώτη νίκη της κυβέρνησης αφότου ο ίδιος εξελέγη Πρόεδρος.

Βεβαίως, είχε κερδίσει και κάποιους πόντους αποφασίζοντας, όχι για προεκλογικούς σκοπούς (αλλά περί αρετής) να παραχωρήσει σε έξι οίκους (στέγασης) την σύνταξη του ή έστω τη μηναία αποζημίωση λαμβάνει για την 18ετή υπηρεσία του στο δημόσιο, ως διπλωμάτης στο υπουργείο Εξωτερικών. Και ακολουθών το κατά Ματθαίον ευαγγέλιο στο σημείο που λέει «μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου» ( ς’ 3) επικοινώνησε κατ’ ιδίαν με τους προέδρους έξι Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού σε ολόκληρη την Κύπρο και τους ενημέρωσε για την απόφασή του.

Η μεγάλη προσφορά την οποίαν έκανε του έδωσε και αέρα να αστειευτεί μιλώντας σε δημοσιογράφους και κληθείς να σχολιάσει τα περί ανασχηματισμού που, εσχάτως, βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ανέφερε: «Διαβάζω και εγώ καθημερινά, μαθαίνω πολλά πράγματα που δήθεν κάποιοι ισχυρίζονται ότι έχω στο μυαλό μου, ότι δυσκολεύομαι να βρω και ούτω καθεξής. Τα διαβάζω, χαμογελώ και συνεχίζω τη δουλειά μου καθημερινά». (Εμείς να δεις. Όχι μόνο χαμογελάσαμε με όσους γράφουν τέτοιες ανακρίβειες αλλά σκάσαμε απ’ τα γέλια). Το ότι δεν ευσταθούν τα πιο πάνω (δεν μπορώ να αμφισβητήσω τα λεγόμενά του) σημαίνει πως ο Πρόεδρος δεν θα ανασχηματίσει αμέσως την υπουργό πυρκαγιών κ. Μαρία Παναγιώτου, η οποία διορίστηκε, παρακαλώ, καθηγήτρια στη μέση εκπαίδευση. Πάντως, σε τμήματα του υπουργείου Γεωργίας η είδηση του διορισμού της κ. Παναγιώτου έγινε δεκτή με αλαλαγμούς, τυμπανοκρουσίες, επευφημίες και ζητωκραυγές. Κι αυτό, όχι επειδή θεωρούν ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα σημερινά καθήκοντά της αλλά επειδή κρίνουν ότι είναι δίκιο να πληρώσουν το κόστος της παρουσίας της και άλλοι τομείς, πέραν της γεωργοκτηνοτροφίας και του περιβάλλοντος. Όπως πληροφορείται η στήλη, στο άκουσμα του διορισμού ξέσπασαν παρατεταμένα χειροκροτήματα ενώ στο Προεδρικό άνοιξαν σαμπάνιες και ζιβανίες, καθώς και ένα κιβώτιο ουίσκι τα οποία διατηρούσε για προσωπική του χρήση ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης και το οποίο ξέκοψε στο μπαρ του Προεδρικού. Τα ουίσκι αγοράστηκαν μόλις γνωστοποιήθηκε πως θα κυκλοφορούσε το βιβλίο «Κράτος Μαφία».

Η κ. Μαρία Παναγιώτου διορίστηκε μεν επί δοκιμασία αλλά με τις περγαμηνές που έχει (μόνο το κάψιμο της ορεινής Λεμεσού φτάνει και περισσεύει) θεωρείται βέβαιο ότι δεν θα έχει την τύχη της δικαστού κ. Βαρωσιώτου αλλά θα μονιμοποιηθεί διότι με το να καεί μια επαρχία και να χάσουν τη ζωή τους δύο ηλικιωμένοι δεν χάθηκε και ο κόσμος. Ήταν ένα ατυχές γεγονός όπως θα έλεγε και ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος έχει την ευθιξία να παραμένει στη θέση του . Πάντως, πλήθος υπαλλήλων του υπουργείου Γεωργίας, έπεσαν από τα σύννεφα όταν πληροφορήθηκαν ότι η υπουργός πρόκειται να υποβάλει αίτηση προς την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για αναστολή του διορισμού της. Απορούσαν δε και εξίσταντο προβάλλοντας το έωλο επιχείρημα πως το εκπαιδευτικό σύστημα έχασε τη μοναδική ευκαιρία (από καταβολής της Κυπριακής Δημοκρατίας) να αναβαθμιστεί με την παρουσία της πεφωτισμένης (που λέει ο λόγος) υπουργού.

Βεβαίως, το κενό που θα αφήσει η κ. Παναγιώτου θα είναι δυσαναπλήρωτο αν και (ως ένα βαθμό) ισχύει, πως «ουδείς αναντικατάστατος». Δεν θέλω να βάλω ιδέες αλλά ύστερα από την απόφαση της Νομικής (;) Υπηρεσίας να διαγράψει έξι από τις εννέα κατηγορίες που αντιμετώπιζε ο τέως Επίτροπος Εθελοντισμού, κ. Γιαννάκης Γιαννάκη, με προοπτική να απαλλαγεί των κατηγοριών δι’ αναστολής ποινικής διώξεως, γιατί να μην διοριστεί και υπουργός; Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι σπούδασε και «ψυχολογία του χιούμορ».

Πάντως, υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία προσωπικά με ανησυχούν και αυτά αφορούν τη δίωξη προσώπων τα οποία στηρίζουν τον Πρόεδρο και για του λόγου το αληθές αναφέρομαι σε γυναίκα αστυνομικό η οποία προειδοποίησε πολίτη (επίσης γυναίκα) ότι αν δεν πνάσει, δηλαδή αν συνεχίσει να επιτίθεται στον Πρόεδρο, θα βγάλει τα άπλυτα της στη φόρα. Την ΚΥΠ τι την έχουμε δηλαδή; Να βγάζει τα πλυμένα στη φόρα; Και τι κατάλαβαν τώρα που την μετακίνησαν; Αυτό παραπέμπει σε διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Που να μαθαίνεις άλλον τώρα να βγάζει τα άπλυτα πολιτών στη φόρα; Έχεις άνθρωπο εκπαιδευμένο και αναθέτεις τη δουλειά σε ατζαμήδες ή πρωτάρηδες; Προσωπικά εισηγούμαι να το σκεφθούν εκ νέου και να ανακαλέσουν την απόφαση για μετάθεση της στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και να την διορίσουν απευθείας στο Προεδρικό να… πνάσει.