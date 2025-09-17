Ο Δήμος Πάφου, στηρίζοντας τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, οργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Γιατί Μπορώ και με Ποδήλατο», την Κυριακή 21 Σεπτεβρίου και ώρα 6.00μμ με εκκίνηση από την κεντρική Πλατεία Κέννεντυ.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να δοθεί το μήνυμα ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε εναλλακτικά μέσα μαζικής μεταφοράς για τη διακίνηση μας στην πόλη, συμβάλλοντας ενεργά στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου.

Όχι μόνο αξιέπαινη η πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής, αλλά πολύ φοβούμαστε και αναγκαία. Καθότι όπως πάμε, μετά την αύξηση των τροχοφόρων και των δραματικών περιορισμών στην έκταση του οδοστρώματος παντού, που επέβαλαν τα έργα ανάπλασης, το να κινούμαστε έτσι κι΄αλλιώς με αυτοκίνητο στην δημαρχούμενη περιοχή Πάφου είναι από ρίσκο μέχρι επικίνδυνο παντού και πάντα.

Ντόρα