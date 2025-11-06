Προφανώς και έκανε καλά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης που παρέστη στα λαμπρά εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, που είναι πλέον το μεγαλύτερο μουσείο παγκοσμίως. Άλλωστε δεν ήταν ο μόνος.

Συνολικά, 79 επίσημες αντιπροσωπείες συμμετείχαν, οι 39 εκ των οποίων είχαν επικεφαλής βασιλείς, πρίγκιπες, βασίλισσες και αρχηγούς κρατών. Αυτό θεωρείται ότι υπογραμμίζει τη διεθνή απήχηση του Μουσείου και τη θέση της Αιγύπτου ως «κοιτίδας του Πολιτισμού».

Είμαι πολύ περίεργος πόση λαμπρότητα και διεθνή απήχηση θα υπάρχει όταν εγκαινιαστεί με το καλό και το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου, το 2030, ή 2032, ή 2035- όταν τελειώσει τέλος πάντων. Για τον Νίκο Χριστοδουλίδη δεν το βλέπω να ηγείται της χώρας μέχρι τότε. Αντίθετα, ο Σίσι είναι πολύ πιθανό να εκπροσωπήσει το κράτος του ως αρχηγός…

Εδώ θα είμαστε και θα δούμε. Ή και όχι.

Γ. Σαβ