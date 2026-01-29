Κάμερες στους δρόμους από την Τροχαία, κάμερες από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών για έλεγχο της τροχαίας κίνησης, κάμερες από τους δήμους, κάμερες από τα καταστήματα, τώρα έρχονται και κάμερες στις στολές των αστυνομικών και τα περιπολικά.

Τελικά σιγά σιγά όλες μας οι κινήσεις θα παρακολουθούνται με ή χωρίς να το γνωρίζουμε. Είμαστε ίσως από τις λίγες χώρες που μπορούσες να κυκλοφορήσεις στους δρόμους χωρίς να σε καταγράφει ο μεγάλος αδελφός, τώρα με τις κάμερες και στις στολές των αστυνομικών, όλα θα βιντεογραφούνται.

Αν βρίσκεσαι σε εκδήλωση ή σε ένα γήπεδο ή σε μια διαδήλωση και σκάσει μύτη, τότε οι κάμερες στις στολές των αστυνομικών θα γράφουν. Ακόμα και κατά τη διάρκεια σωματικής έρευνας με αγγίγματα σε ευαίσθητα σημεία. Αυτά σε καιρούς που δεν έχουμε αστυνομικό κράτος.

ΜΙΧ.