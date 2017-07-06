Πώς ξεκίνησε η ιδέα του νέου σας βιβλίου «Φως μέσα στη Θύελλα»;

Αρχικά από τη δικιά μου ανάγκη να γράψω μια ιστορία που δεν θα ήταν βασισμένη σε αληθινά γεγονότα. Κυρίως όμως διότι στο πέμπτο μου μυθιστόρημα ήθελα να καταπιαστώ με κάτι πιο σκοτεινό… Επίσης, με ενδιέφερε πολύ να αφηγηθώ σε πρώτο πρόσωπο έναν γυναικείο χαρακτήρα και η Φωτεινή ήταν η καλύτερη περίπτωση να το κάνω.

Ποιο χαρακτήρα απ’ το βιβλίο σας, αν σας δινόταν η ευκαιρία, θα θέλατε να συναντήσετε;

Τη Φωτεινή.

Είναι εύκολο το να φτιάξεις ένα βιβλίο;

Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Όπως όλα, θέλει τον χρόνο, την υπομονή και τον επαγγελματισμό του! Τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν δεν είσαι «επαγγελματίας», αν δεν βάλεις στόχους και χρονικά πλαίσια. Εάν υποπέσεις στην παγίδα της έμπνευσης, μπορεί να περάσει και μια ολόκληρη ζωή χωρίς να γράψεις. Την έμπνευση την αναζητώ, δεν την περιμένω.

Ποια θεωρείτε ως βασικά στοιχεία ενός καλού μυθιστορήματος;

Να ταξιδεύει τον αναγνώστη. Να τον κάνει να θέλει και άλλο και να θυμώνει όταν τελειώνει. Βαριέμαι τις πετυχημένες και ίδιες συνταγές.

Αλήθεια, από πού παίρνετε ιδέες για τα βιβλία σας;

Κυριολεκτικά από τα πάντα αλλά κυρίως από τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάω και συναναστρέφομαι. Πέρα από τις εικόνες, τα συναισθήματα που γεννιούνται από αυτές τις κουβέντες έχουν τη μεγαλύτερη αξία. Αναζητώ αυτό το κάτι, που θα είναι η σπίθα για να γεννηθεί η ιδέα μιας νέας ιστορίας.

Το βιβλίο σας «Η ζωή που έλειπε» μεταφράστηκε στα Αγγλικά και κυκλοφορεί στη διεθνή αγορά. Πώς νιώθετε γι’ αυτό;

Το συναίσθημα είναι πολύ όμορφο γιατί βλέπω τη δουλειά μου να εξελίσσεται. Η αγγλόφωνη αγορά είναι τεράστια και ποτέ δεν ξέρεις. Το «Η ζωή που έλειπε» ή «Cave of Silence», όπως είναι ο τίτλος του στα αγγλικά, είναι μια πολύ δυνατή ιστορία και νομίζω πως μπορεί να σταθεί στο εξωτερικό.

Ποιο βιβλίο υπάρχει αυτή την περίοδο στο κομοδίνο σας;

Στο κομοδίνο μου υπάρχει το υλικό που άρχισα να διαβάζω για να ξεκινήσω να γράφω το επόμενό μου βιβλίο. Σημειώσεις, κείμενα, ιστορικά γεγονότα, όλα με περιμένουν για να βουτήξω στο νέο μου συγγραφικό ταξίδι.

Και πώς επιλέγετε τα βιβλία που θα διαβάσετε κάθε φορά;

Αρχικά από τη γνώμη κάποιων καλών και ενημερωμένων βιβλιοπωλών. Αυτοί ξέρουν καλύτερα από όλους μας μιας και βρίσκονται μέσα στον παλμό της ανάγνωσης και των τάσεων που επικρατούν. Λατρεύω αυτές τις κουβέντες πάνω από τις στοίβες των βιβλίων. Έχω όμως και μερικούς ανθρώπους που ό,τι και αν μου χαρίσουν ή μου προτείνουν θα το διαβάσω. Ίσως επειδή, σχεδόν πάντα, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Υπάρχουν όμως και κάποιες λίγες φορές που το ένστικτό μου με καθοδηγεί στις αγορές βιβλίων…

«Φως μέσα στη θύελλα», Εκδόσεις Διόπτρα, Απρίλιος 2017, Επιμέλεια: Ανθή Ροδοπούλου, Σελίδες: 416

Ο Κώστας Κρομμύδας

Ο Κώστας Κρομμύδας γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1971. Για δύο χρόνια σπούδασε στο ΤΕΙ Nοσηλευτικής Αθήνας, το οποίο εγκατέλειψε μετά την είσοδό του στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1992. Από τη Σχολή αποφοίτησε το 1995. Για πέντε συνεχόμενα έτη παρακολούθησε τα σεμινάρια του Ανδρέα Μανωλικάκη πάνω στη μέθοδο διδασκαλίας του Actors Studio.

Επίσης, υπήρξε μέλος των «Χοριών» της Ζουζού Νικολούδη για δύο χρόνια. Ασχολήθηκε με τον χορό και έλαβε μέρος σε πλήθος χορευτικών παραστάσεων με διάφορες χορευτικές ομάδες. Παρακολούθησε ακόμα πολλά σεμινάρια υποκριτικής, κίνησης και χορού με Έλληνες και ξένους δασκάλους. Έχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, στο θέατρο καθώς και στο σινεμά. Τα τελευταία χρόνια διδάσκει υποκριτική στο Θέατρο των Αλλαγών και παραδίδει σεμινάρια υποκριτικής τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρχία. Παράλληλα, έχει έντονη κοινωνική δράση και συγκεκριμένα διοργανώνει καθαρισμούς δασών, όπως και φιλανθρωπικούς αγώνες ποδοσφαίρου με την ομάδα των Ελλήνων Ηθοποιών, στην οποία είναι και προπονητής.

Για το διάστημα 2011-2012 ήταν βασικός εισηγητής σε εκπαιδευτικές ημερίδες του Ινστιτούτου Πρόληψης Διατροφής και Υγείας του Δημήτρη Δελλή, με θέμα «Εκπαιδεύοντας παιδιά και γονείς σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής».