ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Sarah’s Jazz Club. Στην Κύπρο για τρεις μουσικές παραστάσεις βρίσκεται ο καταξιωμένος Αμερικανός κιμπορντίστας, συνθέτης και παραγωγός της τζαζ-φανκ, σόουλ και ποπ μουσικής Ντέιβιντ Γκάρφιλντ, που έχει στο ενεργητικό του συνεργασίες με κορυφαίους μουσικούς, όπως οι The Temptations, Cher, Spinal Tap και Van Morrison. πολύπειρος μουσικός έχει χαρακτηριστεί «πραγματικός γκουρού» στο πεδίο της σόουλ, της τζαζ και της κλασικής ροκ. Στις εμφανίσεις στο νησί θα είναι μαζί του ο Ρόδος Παναγιώτου στα κρουστά, ο Αλέξης Κάσινος στην κιθάρα και ο Ανδρέας Ροδοσθένους στο ηλεκτρικό μπάσο, 8.30μ.μ. 95147711, 30.8 Λάρνακα, Savino Live, 31.8 Λεμεσός, Κύκλος Live, SoldOut Tickets

Πάφος, Κήπος Τεχνόπολις 20, Μουσική παράσταση με τους Rumba Attack (Κωνσταντίνος Λυράς και Μέμνων Αρέστης στις κιθάρες και Σάββας Θωμά στο καχόν), 8μ.μ. 70002420

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Λευκωσίας, «Σουβενίρ Σιόοοπ 2: Συμπέθεροι για κλάματα» σε σκηνοθεσία Κώστα Βήχα, με τους Γιώργο Ζένιο και Κώστα Βήχα, 22453800

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22 668838). «Μύθων αποκάλυψη – Αριάδνη – Ανδρομέδα». Μέχρι 3/9

Κυπριακό Μουσείο. «Στον Ίδιο Τόπο». Έκθεση με υδατογραφίες της Κατερίνας Ατταλίδου. Μέχρι 10/9

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22 128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Κυπριακό Μουσείο (22865854). «ΠΕΝΤΕ» με ιστορίες ανθρώπων από την αρχαιότητα. Μέχρι 17/9

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση Three Layers of Skin. Μέχρι 16/9

Ποταμός Γερμασόγειας, Διαδραστική έκθεση «Οι δεινόσαυροι επιστρέφουν». Μέχρι 3/9

Lumiere Contemporary Art Gallery (2534 4141). Ομαδική έκθεση με τίτλο Art en Vogue. Μέχρι 9/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24 621109). Έκθεση ζωγραφικής, χαρακτικής, κεραμικής της Άννας Βασιλείου. Μέχρι 30/8

Μουσείο Πιερίδη-Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου (24145375). Έκθεση inside – out stories, του Σπύρου Αγαθού και του Αντώνη Τζιαρρίδη. Μέχρι 31/8

Πάφος

Ξενοδοχείο Almyra (26 888700). Έκθεση με τα έργα δημιουργών που συμμετείχαν στο Πειραματικό Εργαστήρι Κεραμικής Ανδρολύκου σε επιμέλεια του κεραμίστα Βάσου Δημητρίου. Μέχρι 31/8

Πόλη Χρυσοχούς

Ξενοδοχείο Άνασσα και Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης, Πόλη Χρυσοχούς. Έκθεση της Κυριακής Κώστα με τίτλο «Ακαμαντίς | Head & Hand». Ώρες Λειτουργίας Μουσείου: Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30 – 16:00. Σάββατο: 09:00 – 15:00. Μέχρι 27/10.

Αγία Νάπα

Κέντρο Σεφερικών Μελετών. Έκθεση «Προσφυγόσημο». Μέχρι 30/9.

Μουσείο Θάλασσα. Ομαδική έκθεση αφιερωμένη στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου Μέχρι 31/8

Πλάτρες

Πάνω Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Έκθεση με τίτλο «Key Change», στο οποίο τρεις σύγχρονοι καλλιτέχνες οι Φάνος Κυριάκου, Πήτερ Εραμιάν και Μαρία Σπίβακ προτείνουν μία σειρά από γλυπτά που ενεργοποιούν το Minerva. Μέχρι 10/9.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Last Voyage of Demeter. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Gran Turismo, Talk to Me, Just Super, Meg 2: The Trench, Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible 7, Elemental.

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383, RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410.

Επίσης: The Amazing Maurice (RIO Nicosia Mall και Λεμεσού).