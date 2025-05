ΘΕΑΤΡΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας Γ. Λυκούργος, 8.30μ.μ. Με τον διακεκριμένο Νορβηγό τσελίστα Έιβιντ Γκίμσε συμπράττει η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου στο περίφημο «Κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα» του Έντουαρντ Έλγκαρ. Τις συναυλίες οι οποίες συνδυάζουν το έργο του Έλγκαρ με την «1η Συμφωνία» του Γιοχάνες Μπραμς, διευθύνει η Πολωνέζα μαέστρος Κίνγκα Γκλοβάτσκα . cyso.interticket.com Επόμενη: Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, Παρασκευή 16 Μαΐου

. cyso.interticket.com Επόμενη: Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, Παρασκευή 16 Μαΐου Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Η χορωδία της ΠΑΣΥΔΥ διοργανώνει εκδήλωση για τη ΜΗΤΕΡΑ. Ομιλητής θα είναι ο φιλόλογος Γιάννης Κ. Λάμπρου, 7μ.μ.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΕΛΙΟΥ

Λευκωσία, Σκαλί Αγλαντζιάς. Το Φεστιβάλ Γέλιου είναι ένα all inclusive φεστιβάλ που στόχο έχει να προσδώσει γέλιο σε μικρούς και μεγάλους. Πέμπτη 15- Κυριακή 18 Μαΐου, 5μ.μ.-12 Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Παλιά Λευκωσία, 7μ.μ. Παρατήρηση, αποτύπωση και γνωριμία με την ιστορική και διαχρονική ομορφιά των εκκλησιών του αστικού πυρήνα της Λευκωσίας προσφέρει η βιωματική δράση με τίτλο «Συνδόμηση», που παρουσιάζουν από τον Μάιο στη Λευκωσία ο οργανισμός Simio5 και ο αρχιτέκτονας Ανδρέας Παπαχριστοφόρου. Η Γενική παρουσίαση του 1ου Κύκλου δράσεων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο εργαστήριο Πενταδακτύλου 16, στην Παλιά Λευκωσία.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Την ταινία των Κλαούντια Γιούπτνερ και Εύα Σπράιτσχοφερ «Griechenland» (Ελλάδα) προβάλλει η Αυστριακή Πρεσβεία στην Κύπρο. Γλώσσα Γερμανικά και Ελληνικά με Αγγλικούς υπότιτλους.

ΤΗΛΕΔΙΑΛΕΞΗ

Την τηλεδιάλεξη με θέμα «Θέατρο, δράμα και έντεχνες διδακτικές προσεγγίσεις στον αναγνωστικό εγγραμματισμό» οργανώνει το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ομιλητής ο Δρ Κωνσταντίνος Μαστροθανάσης, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Θεατρικές Σπουδές» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. 7μ.μ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Φωτοδός. Έκθεση φωτογραφίας του αρχιτέκτονα Ζήνωνα Σιερεπεκλή με τίτλο «Πανομοιότυπα Μέχρι 21/5.

koraï project space. «Bougainvilleas» της Ντέμπορα Ντελμάρ. Μέχρι 14/6

Γκαλερί Κ (22341122). Έκθεση κεραμικής με τίτλο «Διάλογοι με Πηλό II» με 217 κεραμικά έργα. Μέχρι 23/5.

Isnotgallery (99569498). Έκθεση με τίτλο «UFO: Robots Attack- Οι φλεγόμενες πετσέτες της Camille και του Nikita». Μέχρι 17/5

Marginalia (99657080). «Unapologetic» της Αννίτας Καλημέρη. Μέχρι 31/5

Γκλόρια (22762605). «Αναμνήσεις από το παρόν» της Νίτσας Χατζηγεωργίου. Μέχρι 17/5.

Λεβέντειος Πινακοθήκη- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22668838). Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9.

Art Seen (22006624). Έκθεση του Βασίλη Ζωγράφου και της Βίκυς Περικλέους με τίτλο « The unsettling event of an enigma». Μέχρι 19/5

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22661475). Έκθεση με τίτλο «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers / Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/09/2025.

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών- Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή και του Σουμέρ Ερέκ. Μέχρι 31/5

The Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση «Future in the Past». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Στην εξέλιξη της μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής στην Κύπρο εμβαθύνει η έκθεση με τίτλο «Τέκτων». Παρουσιάζεται το έργο των μηχανικών αρχιτεκτόνων Ανδρέα Παπαδόπουλου και του Φοίβου Πολυδωρίδη. Μέχρι 27/7.

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). Έκθεση «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Χάνι του Ιμπραήμ (99486616). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Μήτηρ Απάντων Γαία». Μέχρι 18/5

Αρχαιολογικό Μουσείο (26955801). Στην έκθεση με τίτλο «Πώς ἐκινεῖτο» (How She Moved). συμμετέχουν οι καλλιτέχνιδες Κατερίνα Νεοφυτίδου και Γκρέις Σβιντ και η ποιήτρια Στέλλα Βοσκαρίδου. Μέχρι 29/5