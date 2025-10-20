ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 8.30μ.μ. Ένα σοκαριστικό θρίλερ ενδοοικογενειακής βίας είναι τα «Άγουρα Κεράσια» του Μιχαήλ Άνθη, με πρωταγωνιστές την Τάνια Τρύπη και τον Κωνσταντίνο Καζάκο. Το έργο, που σκηνοθετεί ο πολύπειρος Μανούσος Μανουσάκης, κέρδισε κοινό και κριτικούς στην Ελλάδα και χαίρει στήριξης της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Εισιτήρια: ticketmaster.cy και καταστήματα ACS couriers. Επόμενη: 21/10 Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο,

Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το έργο του βραβευμένου Βρετανού συγγραφέα Ντάνκαν ΜακΜίλαν «People, Places & Things», ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Κύπρο σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου, από τη ΣΕΖΟΝ Γυναίκες, επιχειρώντας να απαντήσει σε καίρια θέματα που αφορούν στην απελευθέρωση του σύγχρονου ανθρώπου από κάθε είδους εξάρτηση και εθισμό. Ηθοποιοί: Έλενα Καλλινίκου, Νέδη Αντωνιάδη, Αντρέας Κούτσουμπας, Δημήτρης Αντωνίου, Βασίλης Βασιλάκης, Μυρσίνη Χριστοδούλου, Αλέξια Αλέξη, Αντρέας Πατσιάς, Μπελίντα Παπαβασιλείου. Παραστάσεις: 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31 Οκτωβρίου, 3 & 4 Νοεμβρίου, 8μ.μ. 2 Νοεμβρίου 6μ.μ. Εισιτήρια: more.com – πληροφορίες: 22254657/ 99047021

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. Το δικαστικό δράμα του Reginald Roze «Οι 12 Ένορκοι» παρουσιάζει η θεατρική ομάδα 3ο κουδούνι σε μετάφραση- διασκευή Χρίστου Τσιαήλη και σκηνοθεσία Μάριου Σαρπετσά. Η παράσταση συμμετέχει στο 38ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του ΘΟΚ. παραστάσεις 20 Οκτωβρίου 2025, στις 8:30μ.μ. Για κρατήσεις τηλ. 99687383

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λεμεσός, Ρίο, 8.15μ.μ. Την ταινία animation «Το αγόρι και ο ερωδιός» σε σκηνοθεσία Χαγιάο Μιζαγιάκι, προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού. Στην Ιαπωνία της εποχής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ένα νεαρό αγόρι που ονομάζεται Μάχιτο μετακομίζει στην ύπαιθρο αφού η μητέρα του πεθαίνει και ο πατέρας του παντρεύεται την αδελφή της εκλιπούσας γυναίκας του, Νατσούκο. Ξαφνικά, ένας γκρίζος ερωδιός αρχίζει να παρενοχλεί τον Μάχιτο, μιλώντας τελικά με ανθρώπινη φωνή και λέγοντάς του ότι η μητέρα του ζει. Με αυτοβιογραφικές αναφορές και την εικαστική σφραγίδα του σπουδαίου Ιάπωνα ανιμέιτορ Χαγιάο Μιγιαζάκι, η ταινία κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας Animation και ήταν υποψήφια για Όσκαρ στην ίδια κατηγορία.

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Την Ισπανική ταινία «47» σε σκηνοθεσία Μαρσέλ Μπαρένα προβάλλει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου. Ο οδηγός λεωφορείου Μανόλο Βιτάλ αγωνίζεται να βελτιώσει την καθημερινότητα της χωρίς συγκοινωνίες, σχολείο και ιατρικό κέντρο συνοικίας του. Η οικογένειά του έχει απελπιστεί, φίλοι αποφασίζουν να μετακομίσουν, αλλά εκείνος επιμένει. Όταν, όμως, συναντά την πεισματική άρνηση των δημοτικών αρχών να βελτιώσουν την κατάσταση, αποφασίζει να δράσει. Υπότιτλοι Ελληνικοί.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αίθουσα Ε010, Νέα Πτέρυγα, Κεντρικά Κτίρια, Καλλιπόλεως 75, 7.45μ.μ. Η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας διοργανώνει διάλεξη με θέμα « Η χλωρίδα της Κύπρου». Εισηγητής: Δρ Χαράλαμπος Σ. Χριστοδούλου, Δασολόγος, Συν-επιμελητής της ιστοσελίδας “Flora of Cyprus – a dynamic checklist”, τηλ: 22893560

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου (99172515, 99173820). Έκθεση ζωγραφικής της Σούλας Λειψού-Γιάγκου Μέχρι 24/10.

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Stand In Line (99412000). «On the Island of Circe» (Στο Νησί της Κίρκης) του Κωνσταντίνου Κυρτή. Μέχρι 7 /11.

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11

ΝiMAC (22797400). Παρουσίαση της χωρο-ειδικής εγκατάστασης του Σωκράτη Σωκράτους με τίτλο «Track 350m». Μέχρι 2/11

Γκαράζ (22001508). Ερευνητική έκθεση «1975-1989, Λευκωσία: ΓΚΑΛΕΡΙ, vol. II», που εστιάζει στη δεκαετία του ’80, αναδεικνύοντας χώρους όπως οι Ζυγός ΙΙ, Γκλόρια, Ώρα, Ρέμπραντ, Opus 39, Diaspro, Αποκάλυψη και Ηριδανός. Μέχρι 4/11.

Marginalia (99657080). Έκθεση της Μαρίας Διακοδημητρίου. Μέχρι 1/11

Διάτοπος (22766117) & Άρτος (22445455). Έκθεση «Διαπλεκόμενες Συνδέσεις/ Intertwined Connections». Στον χώρο του ARTos παρουσιάζεται η δουλειά του Ματιέ Ντεβαβρί, ενώ στον Διάτοπο εκτίθενται τα έργα της Μαρίας Τριλλίδου και του Μιχάλη Παπαμιχαήλ. Στην έκθεση συμμετέχει η ποιήτρια Δάφνη Νικήτα, η οποία χρησιμοποιεί τα έργα ως αφετηρία για τη δημιουργία ποίησης. Μέχρι 19/10

Isnotgallery (99569498). Ομαδική έκθεση αποφοίτων της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας. Μέχρι 31/10.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

3 Angels Modern Art Gallery (99664290). Έκθεση ζωγραφικής του Αντρέα Ιωαννίδη και γλυπτικής της Άντρεας Χαραλαμπίδου. Μέχρι 17/10

Λεμεσός

Μορφή (25378733). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 20/10

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση ζωγραφικής της Λίας Βογιατζή. Μέχρι 7/11

Λόφος Φάμπρικας. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Aqua Memoria: Αντίλαλοι ενός Ιερού Λόφου». Μέχρι 9/11

Παλιά Ηλεκτρική (97843583). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Combined». Μέχρι 25/10.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: After the Hunt (σκηνοθεσία Luca Guadagnino με τους Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield), Good Fortune (σκηνοθεσία Aziz Ansari με τους Seth Rogen, Keanu Reeves, Keke Palmer), Black Phone 2 (σκηνοθεσία Scott Derricson με τους Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw), Heidi: Rescue of the Lynx (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aizea Roca Berridi, Toby Schwarz),

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.