ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ
- Λεμεσός, The Warehouse by IT Quarter. Η φουάρ VIMA Art Fair επιστρέφει στη Λεμεσό, αυτή τη φορά με τον Έλληνα επιμελητή Κώστα Στασινόπουλο, που εδρεύει στο Λονδίνο, να ηγείται του επιμελητικού έργου. Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει 150 καλλιτέχνες και συμμετέχοντες από περισσότερες από 20 χώρες. Από τις 15 μέχρι τις 17 Μαΐου. Εισιτήρια: more.com
- Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva.Εγκαίνια: 11π.μ.-6μ.μ. Αντλώντας τον τίτλο από την «Τριλογία του Παραθερισμού» του Κάρλο Γκολντόνι, ο Κύπριος εικαστικός Χριστόδουλος Παναγιώτου οργανώνει μια ειδικά σχεδιασμένη εγκατάσταση ως μια δραματουργική εμπειρία σε τρεις πράξεις, με αφετηρία την έννοια του παραθερισμού. Διάρκεια: μέχρι 30 Αυγούστου. Ιούνιος-Ιούλιος: ανοιχτά το πρώτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα (6-7 Ιουνίου και 4-5 Ιουλίου, 11π.μ.-6μ.μ.). Αύγουστος: Τετάρτη-Κυριακή (11π.μ.-6μ.μ.) Στο πλαίσιο του VIMA Art Fair, η έκθεση θα είναι ανοιχτή 15-17 Μαΐου, 11π.μ.-6μ.μ.
- Λεμεσός, El Greco Gallery (25212079). Εγκαίνια: 7μ.μ. Η νέα ατομική έκθεση του Κωνσταντίνου Καλησπέρα με τίτλο «Μηχανική Πίστη» ανοίγει έναν διάλογο ανάμεσα στην αρχαία υλικότητα και τη σύγχρονη τεχνολογική διαδικασία, προτείνοντας μια γλυπτική που απομακρύνεται από την αναπαράσταση και στρέφεται προς τη δομή και τον κώδικα. Μέχρι 24/5.
- Λευκωσία, Πολυχώρος Λόγου και Τέχνης ΡΟΕΣ (99651799 /99079633). Έκθεση ζωγραφικής της Ραλίτσα Βούρκου με τίτλο «Ανάταση ψυχής». Εγκαίνια 7μ.μ. Μέχρι 21/5.
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 8.30μ.μ. Η Μαρία Φαραντούρη συναντά επί σκηνής τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και τον μαέστρο Μύρωνα Μιχαηλίδη σε ένα αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Το πρόγραμμα. Μίκης ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: Γνωστά και εμβληματικά τραγούδια. Επτά τραγούδια από τον κύκλο «Οδύσσεια» (ποίηση: Κώστας Καρτελιάς). «To Καρναβάλι» – συμφωνική σουίτα. cyso.interticket.com 22410181
- Πάφος, Τεχνόπολις 20. 8μ.μ. Το νεοσύστατο μουσικό ντουέτο Copper Curios (Δημήτρης Γιασεμίδης και Εύα Σταύρου) παρουσιάζει πρώτο του άλμπουμ με τίτλο «Time», ένα ηχητικό ταξίδι ανάμεσα στη σύγχρονη κλασική μουσική, την ηλεκτρονική δημιουργία και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό. Εισιτήρια: 70002420 technopolis20.com.
ΧΟΡΟΣ
- Λευκωσία, Στέγη Χορού Λευκωσίας. 15–17 Μαΐου. Το Φεστιβάλ χορού και παραστατικών τεχνών On Bodies 2026 επιστρέφει στη Στέγη Χορού Λευκωσίας επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως μία από τις πιο ουσιαστικές πλατφόρμες σύγχρονου χορού και performance στην Κύπρο. Η έναρξη, σήμερα, περιλαμβάνει συζήτηση για τις τέχνες και την αφθονία με τον Πέτρο Κονναρή και την Έλενα Αγαθοκλέους, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται οι περφόρμανς «The Multiplicity of the Other» της Ιξέλ Μεντόσα Ερνάντες (Μεξικό/ Γερμανία), «(Shakira, Shakira)» των Γιασμίνα Κρίζαϊ και Σίμον Βέρλι (Σλοβενία/ Ελβετία) και «Sprt!» του Δημήτρη Χειμώνα (Κύπρος). Παραστάσεις στις 8μ.μ. (με προγραμματισμένες δράσεις πριν και μετά).
- Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ- Αίθουσα Εύης Γαβριηλίδης, Παρασκευή 15 Μαΐου 6.30μ.μ. & 9μ.μ. Η νέα χοροθεατρική παραγωγή του Φώτη Νικολάου «The Corridor» παρουσιάζεται πριν από τη συμμετοχή της στο φετινό Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ερμηνευτές: Ναταλία Βαγενά, Αναστάσης Καραχανίδης, Αλέξανδρος Κυριαζής, Κατερίνα Λούρα, Μαρία Μανουκιάν, Κρις Μιλς, Γιάννης Οικονομίδης, Μυριάνθη Παναγιώτου, Κατερίνα Τυλληρίδου, Κώστας Χαραλάμπους. Εισιτήρια: SoldOut Tickets.
ΔΙΑΛΕΞΗ
- Λάρνακα, «Σπίτι Κοντέας» 8μ.μ.. Διάλεξη του Χαμπή Τσαγγάρη με τίτλο «Ο Σπανός και οι καλικάντζαροι εμπλουτισμένοι στις νέες εκδόσεις του Χαμπή», τηλ. 24 400920
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 8.30μ.μ. Η Alpha Square προτείνει από σήμερα το έργο του Χιου Γουάιμορ «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» σε σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου, που φωτίζει τη μορφή του Άλαν Τούρινγκ, της ιδιοφυΐας που θεωρείται πατέρας των σύγχρονων υπολογιστών και θεμελιωτής της τεχνητής νοημοσύνης. Παίζουν: Ανδρέας Αραούζος, Βαρνάβας Κυριαζής, Λένια Σορόκου, Θανάσης Δρακόπουλος, Μαρίλια Χαριδήμου, Εύρος Βασιλείου και Σταύρος Δημόπουλος. Τακτικές παραστάσεις: Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: ticketmaster.cy/ 7777 7040/ ACS Courier
- Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα (Λατσιά). Η κωμωδία των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου «Δυόμισι Φόνοι και ένα Μπουλντόγκ!» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ξενοφώντος. Παραστάσεις: κάθε Παρασκευή & Σάββατο 20:30, Κυριακή 19:00). Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο «Γ. Λυκούργος», Τετάρτη 13 Μαΐου, 8.30μ.μ. Λεμεσός, Παττίχειο Θέατρο, Τετάρτη 20 Μαΐου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: SoldOut Tickets και από την είσοδο του θεάτρου και καταστήματα Στεφανή. Πληροφορίες / κρατήσεις: 70007721
- Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Τα «Ορφανά» του Ντένις Κέλι, παρουσιάζει το Σατιρικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους. Παραστάσεις: 15, 16, 17 Μαΐου 8μ.μ. (Κυριακές 7μ.μ.) Διάρκεια: 95′. Καταλληλότητα: 16+. Εισιτήρια: ticket.satirikotheatro.com 22312940
- Λεμεσός, Ριάλτο 8.30μ.μ. Κλείνει σήμερα η αυλαία για το έργο οι «Μεταφράσεις» του Μπράιαν Φρίελ που παρουσιάζονται σε σκηνοθεσία Πάτρικ Μάιλς. (με αγγλικούς και τουρκικούς υπέρτιτλους). Εισιτήρια: Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, 77772717
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8.30μ.μ. Tο έργο «Αγγέλικα Νίκλη Σολωμού, η Διάφανη» του Περικλή Μοσχολιδάκη, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Μαρίνας Βρόντη. Διάρκεια: 85’. Εισιτήρια: SoldOutTickets
EΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Marginalia (99657080). «Κύκλοι – Τα πάντα ρει» της Ρέας Μπέιλυ. Μέχρι 30/5
- Isnotgallery. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Contemporary Art Under Pressure». www.Isnotgallery.com Μέχρι 20/5
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.
- Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.
- Γκλόρια (22762605). «Η Γοητεία του Ορατού» της Σίλιας Φιλίππου. Μέχρι 15/5.
- Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5
- Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5
- Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.
- Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.
- NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5
- Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6
- Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6
Λεμεσός
- XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.
- eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.
- Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.
- The Edit Gallery (25 51710). «The Greatest Nation Ever», του Yeti. Μέχρι 4/6
- Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη (25 367700). Oμαδική έκθεση «Rehearsals in Placemaking». Μέχρι 24/5
- Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8
- 125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.
Λάρνακα
- Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν»
Μέχρι 6.5.2027
- Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.
ΠΑΦΟΣ
- Blue Iris (99310893). «The Flower Series» του Νικόλα Αντωνίου. Μέχρι 23/5
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Top Gun – 40th Anniversary (σκηνοθεσία Tony Scott με τους Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer), In the Grey (σκηνοθεσία Guy Ritchie, με τους Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza Gonzalez), Iron Maiden: Burning Ambition (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Malcolm Venville με τους Steve Harris, Bruce Dickinson, Nicko McBrain), The Last Wale Singer (ταινία animation σε σκηνοθεσία Pavel Hrubos, Steven Majaury, Reza Memari), Dino Family (ταινία animation σε σκηνοθεσία Maya Turkina, Maksim Volkov) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.