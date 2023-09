ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, «Τhe 24 Ηour Plays», 6 θεατρικοί συγγραφείς, 6 σκηνοθέτες και 18 ηθοποιοί γράφουν και ανεβάζουν μέσα σε 24 ώρες 6 νέα θεατρικά έργα για τη Λευκωσία, 8.30μ.μ. 22797979 SoldOut Tickets

Δάλι, Αμφιθέατρο Ιδαλίου, 17ο Φεστιβάλ Θεάτρου Παράβασης, Θεατρική Ομάδα Παρωδία Αραδίππου, «Εμείναμεν χάσκοντα» του Δωρόθεου Δωροθέου, 8.30μ.μ. 99762891

Λάρνακα, Θέατρο Σκάλα, «Ποιος είναι ο κύριος Σμιτ;» του Γάλλου κωμωδιογράφου Σεμπαστιάν Τιερί σε σκηνοθεσία Νεχίρ Ντεμιρέλ, με τους Νικόλα Δημητρίου, Βαλεντίνα Νικολάου, Κωνσταντίνο Γαβριήλ, Μόνικα Μελέκη, Χρίστο Κυριάκου, 8.30μ.μ. κάθε Σάββατο και Κυριακή, 24652800, Τickethour

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Πάρκο Ακαδημίας Αγλαντζιάς, Για 12η συνεχή χρονιά διοργανώνεται το Septemberfest Nicosia Beer Fun Festival, από την 1η μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου στο, με τη συμμετοχή 13 καλλιτεχνών, 3η μέρα: Γιώργος Σαμπάνης, 7μ.μ. 22485420

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Koraï Project Space, Πρόγραμμα προβολών με σπάνιες ταινίες του Gay Girls Riding Club (GGRC), σε επιμέλεια της Όλγας Κουρέλου. Προβάλλονται οι ταινίες μικρού μήκους «Always on Sunday» (1962), «What Really Happened to Baby Jane?» (1963) και «The Roman Springs on Mrs. Stone» (1963), 8μ.μ.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Κωνστάντια, Μαραθώνιος Θερινών Προβολών, «Νυχτερινοί Επισκέπτες» (The Passengers Of The Night), δράμα του Μικαέλ Ερς (2022), 9μ.μ. 22348203, 99469027

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22 668838). «Μύθων αποκάλυψη – Αριάδνη – Ανδρομέδα». Μέχρι 3/9

Κυπριακό Μουσείο. «Στον Ίδιο Τόπο». Έκθεση με υδατογραφίες της Κατερίνας Ατταλίδου. Μέχρι 10/9

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22 128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Κυπριακό Μουσείο (22865854). «ΠΕΝΤΕ» με ιστορίες ανθρώπων από την αρχαιότητα. Μέχρι 17/9

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση Three Layers of Skin. Μέχρι 16/9

Ποταμός Γερμασόγειας, Διαδραστική έκθεση «Οι δεινόσαυροι επιστρέφουν». Μέχρι 3/9

Lumiere Contemporary Art Gallery (2534 4141). Ομαδική έκθεση με τίτλο Art en Vogue. Μέχρι 9/9

Πόλη Χρυσοχούς

Ξενοδοχείο Άνασσα & Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης. Κυριακή Κώστα «Ακαμαντίς | Head & Hand». Μέχρι 27/10.

Αγία Νάπα

Κέντρο Σεφερικών Μελετών. Έκθεση «Προσφυγόσημο». Μέχρι 30/9

Πλάτρες

Πάνω Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Έκθεση με τίτλο «Key Change», στο οποίο τρεις σύγχρονοι καλλιτέχνες οι Φάνος Κυριάκου, Πήτερ Εραμιάν και Μαρία Σπίβακ προτείνουν μία σειρά από γλυπτά που ενεργοποιούν το Minerva. Μέχρι 10/9.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Equalizer 3, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (EN & GR) ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Last Voyage of Demeter, Gran Turismo, Talk to Me, Just Super, Meg 2: The Trench, Oppenheimer, Barbie, Mission Impossible 7, Elemental, The Amazing Maurice

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383, RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410.