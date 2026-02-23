Μια φινλανδική νεοφυής εταιρεία φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας. Η IXI αναπτύσσει «έξυπνα» γυαλιά που εμφανισιακά θυμίζουν τα συμβατικά, ωστόσο έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν αυτόματα την εστίαση των φακών τους σε πραγματικό χρόνο, μεταφέροντας την τεχνολογία αυτόματης εστίασης – όπως αυτή των καμερών – στην καθημερινή διόρθωση της όρασης.

Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς διπλοεστιακούς ή πολυεστιακούς φακούς, οι οποίοι βασίζονται σε σταθερές περιοχές μεγέθυνσης, τα καινοτόμα γυαλιά προσαρμόζονται δυναμικά σε ό,τι κοιτάζει ο χρήστης. Χρησιμοποιώντας αισθητήρες παρακολούθησης των ματιών και τεχνολογία υγρών κρυστάλλων ενσωματωμένη στους φακούς, τα γυαλιά προσαρμόζουν αμέσως τη λειτουργία τους ώστε να ταιριάζει στις οπτικές ανάγκες του χρήστη, είτε κοιτάζει το τηλέφωνό του, είτε κάπου μακριά.

Για δεκαετίες, τα άτομα που χρειάζονται βοήθεια για να βλέπουν τόσο κοντά, όσο και μακριά βασίζονταν σε διπλοεστιακούς ή πολυεστιακούς φακούς. Οι διπλοεστιακοί φακοί χωρίζουν τον φακό σε δύο ξεχωριστές ζώνες, ενώ οι πολυεστιακοί προσφέρουν μια σταδιακή μετάβαση από την όραση κοντά, στην ενδιάμεσης και, τελικά, την όραση μακριά.

Αν και αποτελεσματικά, και τα δύο σχέδια απαιτούν από τους χρήστες να κοιτάζουν μέσα από ένα συγκεκριμένο μέρος του φακού για να βλέπουν καθαρά. Οι πολυεστιακοί φακοί, ειδικότερα, μπορεί να παραμορφώσουν την περιφερειακή όραση, απαιτούν μια περίοδο προσαρμογής και έχουν σημαντικά υψηλότερο κόστος από τους τυπικούς φακούς.

Η προσέγγιση της φινλανδικής εταιρείας εξαλείφει εντελώς τις σταθερές ζώνες μεγέθυνσης. «Οι σύγχρονοι πολυεστιακοί φακοί ουσιαστικά συνδυάζουν τρεις διαφορετικούς φακούς σε έναν», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Niko Eiden. «Το αποτέλεσμα είναι παραμόρφωση στα πλάγια και στενό κανάλι θέασης. Μ’ έναν δυναμικό φακό, δεν έχουμε τους ίδιους περιορισμούς».

Πώς λειτουργεί η αυτόματη εστίαση

Τα γυαλιά χρησιμοποιούν μια σειρά φωτοδιόδων και LED, για να παρακολουθούν την κίνηση των ματιών, αντανακλώντας αόρατο υπέρυθρο φως από τα μάτια του χρήστη. Απ’ αυτό, το σύστημα καθορίζει πού κοιτάζει ο χρήστης και προσαρμόζει ανάλογα τους φακούς υγρών κρυστάλλων.

Για τις κοντινές εργασίες, εμφανίζεται μια περιοχή «ανάγνωσης» σε μια βελτιστοποιημένη θέση, με βάση την εξέταση των ματιών του χρήστη. Για τη μακρινή όραση, η ζώνη ανάγνωσης εξαφανίζεται, επιτρέποντας σε ολόκληρο τον φακό να λειτουργεί ως ένα ενιαίο φακό για απόσταση.

«Για την όραση από μακριά, η διαφορά είναι πραγματικά εντυπωσιακή», είπε ο δρ. Eiden. «Έχετε ολόκληρη την επιφάνεια του φακού για όραση από απόσταση – ακριβώς όπως όταν ήσασταν νεότεροι, πριν χρειαστείτε γυαλιά ανάγνωσης».

Σχεδιασμός, περιορισμοί και πρακτική χρήση

Η IXI απασχολεί περίπου 75 άτομα και έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 40 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση. Η εταιρεία σχεδιάζει να λανσάρει τα γυαλιά μέσα στο επόμενο έτος. Παρά την προηγμένη τεχνολογία, τα γυαλιά μοιάζουν πολύ με τα συμβατικά γυαλιά και ζυγίζουν ανάλογα – περίπου 22 γραμμάρια. Ωστόσο, χρειάζονται φόρτιση. Μια διακριτική μαγνητική θύρα είναι ενσωματωμένη στο σκελετό και οι χρήστες θα πρέπει να φορτίζουν τα γυαλιά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ορισμένα μειονεκτήματα παραμένουν. Η περιοχή μετάβασης όπου τελειώνει ο υγρός κρύσταλλος μπορεί να προκαλέσει ήπια παραμόρφωση, αν και η IXI αναφέρει ότι αυτή είναι ελάχιστη και σπάνια αισθητή στην καθημερινή χρήση. Η εταιρεία συνεχίζει επίσης τις δοκιμές, για να διασφαλίσει ότι τα γυαλιά είναι ασφαλή για την οδήγηση. Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος, ένα ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας επαναφέρει τους φακούς στην προεπιλεγμένη κατάσταση όρασης από απόσταση.

Μια ματιά στο μέλλον των γυαλιών

Τα γυαλιά της IXI, που κατασκευάζονται στη Φινλανδία, θα κάνουν το ντεμπούτο τους στην Ευρώπη μετά την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών, ενώ στη συνέχεια προγραμματίζεται η υποβολή αίτησης για έγκριση από τον FDA στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρχικά, θα διατίθενται μόνο μερικά μοντέλα σκελετών, σε διάφορα μεγέθη.

Εάν η IXI επιτύχει, το μέλλον των γυαλιών μπορεί να είναι ένα μέλλον όπου τα γυαλιά «σκέφτονται» και εστιάζουν για εμάς.