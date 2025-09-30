Αυτό το οποίο θα διαβάσετε σήμερα είναι το ξεγύμνωμα ενός υποτυπώδους κράτους. Το οποίο αν και έχει 21 χρόνια που εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένει τραγικά τριτοκοσμικό. Καλού-κακού, πάρτε προηγουμένως ένα ηρεμιστικό και αρχίζουμε: Στις 8 Αυγούστου 2025, ένας καταδικασθείς μεταφέρθηκε στις Κεντρικές Φυλακές. Όπως κατάγγειλε δημοσίως η δικηγόρος του (και δεν διαψεύστηκε) αν και ελαφροποινίτης, μεταφέρθηκε στην πτέρυγα των βαρυποινιτών. Κι εδώ αρχίζει η φρίκη…

Στις 15 Αυγούστου, σύμφωνα με την καταγγελία της δικηγόρου (δεν έχει διαψευστεί) δύο συγκρατούμενοί του τού έδωσαν ναρκωτικά, τον χτύπησαν και τον βίασαν. Ο ένας κατέγραψε την κακοποίηση σε βίντεο. Η επίσημη αντίδραση του υπουργού Δικαιοσύνης Μάριου Χαρτσιώτη είναι ότι κάπου υπάρχει «συγκεκριμένη υπερβολή». Η επίσημη θέση της διεύθυνσης των Φυλακών αγνοείται!

Στις 16 Αυγούστου, το θύμα ζήτησε από τον υπεύθυνο λοχία δεσμοφύλακα να τον μεταφέρουν σε άλλη πτέρυγα. Εκείνος φέρεται -σύμφωνα με την καταγγελία, που δεν διαψεύστηκε- να αρνήθηκε και του είπε να επανέλθει μετά το Σαββατοκύριακο. Το ίδιο βράδυ, το θύμα βιάστηκε ξανά. Η επίσημη αντίδραση του υπουργού Δικαιοσύνης Μάριου Χαρτσιώτη είναι ότι κάπου υπάρχει «συγκεκριμένη υπερβολή». Η επίσημη θέση της διεύθυνσης των Φυλακών αγνοείται!

Στις 18 Αυγούστου, το θύμα ενημέρωσε για τα προαναφερθέντα το Γραφείο Ασφαλείας των Φυλακών. Οι αρμόδιοι δεν ενημέρωσαν την Αστυνομία, δεν διευθέτησαν άμεσα ιατροδικαστική εξέταση και δεν του παρείχαν ψυχολογική στήριξη σύμφωνα με την καταγγελία, που δεν διαψεύστηκε. Η επίσημη αντίδραση του υπουργού Δικαιοσύνης Μάριου Χαρτσιώτη είναι ότι κάπου υπάρχει «συγκεκριμένη υπερβολή». Η επίσημη θέση της διεύθυνσης των Φυλακών αγνοείται!

Στις 25 Αυγούστου, δέκα μέρες μετά το βιασμό και μετά από καταγγελία στην Αστυνομία συγγενικού προσώπου του θύματος, πήγε το ΤΑΕ και του πήρε κατάθεση. Η επίσημη αντίδραση του υπουργού Δικαιοσύνης Μάριου Χαρτσιώτη είναι ότι κάπου υπάρχει «συγκεκριμένη υπερβολή». Η επίσημη θέση της διεύθυνσης των Φυλακών αγνοείται!

Στις 15 Σεπτεμβρίου, ένα μήνα μετά το περιστατικό, όταν το θέμα δημοσιοποιήθηκε, η διεύθυνση των Φυλακών τον μετέφερε στα κρατητήρια Λακατάμιας, όπου κρατείται υπό απάνθρωπες συνθήκες, σύμφωνα με την καταγγελία, που δεν διαψεύστηκε. Η επίσημη αντίδραση του υπουργού Δικαιοσύνης Μάριου Χαρτσιώτη είναι ότι κάπου υπάρχει «συγκεκριμένη υπερβολή». Η επίσημη θέση της διεύθυνσης των Φυλακών αγνοείται!

Στις 26 Σεπτεμβρίου, η Επίτροπος Διοικήσεως κατήγγειλε κακές συνθήκες κράτησης του θύματος στα αστυνομικά κρατητήρια. Ανέφερε ότι ο κατάδικος βρίσκεται 24 ώρες το 24ωρο μέσα στο κελί του, αφού ο διαθέσιμος χώρος προαυλισμού είναι μία εσωτερική αίθουσα, όπου επικρατεί άπνοια και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ανέφερε, ακόμη, ότι η επικοινωνία με τον δικηγόρο του, γίνεται σε ανοικτή ακρόαση, από κινητό τηλέφωνο που έχει στην κατοχή του δεσμοφύλακας, γεγονός το οποίο -όπως είπε- συνιστά παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η επίσημη αντίδραση του υπουργού Δικαιοσύνης Μάριου Χαρτσιώτη είναι ότι κάπου υπάρχει «συγκεκριμένη υπερβολή». Η επίσημη θέση της διεύθυνσης των Φυλακών αγνοείται!

Η στήλη υπενθυμίζει ότι η σημερινή ημερομηνία είναι 30 Σεπτεμβρίου 2025! Η υπενθύμιση κρίνεται απαραίτητη επειδή, προφανώς, κάποιες κρατικές υπηρεσίες φαίνεται να έχουν κολλήσει στο μεσαίωνα! Η στήλη επαναλαμβάνει ακόμη πως από το 2004 η Κύπρος εντάχθηκε στην ΕΕ! Η υπενθύμιση κρίνεται απαραίτητη επειδή, προφανώς, κάποιες κρατικές υπηρεσίες συνεχίζουν να ομοιάζουν με τριτοκοσμικές!

Στις δηλώσεις του στις 26 Σεπτεμβρίου, ένα μήνα και 11 μέρες μετά το βιασμό του θύματος, ο αρμόδιος υπουργός Μάριος Χαρτσιώτης είπε «ναι, έχουμε αδυναμίες σε σχέση με τον τρόπο διαβίωσης των κρατουμένων στις Κεντρικές Φυλακές». Πρόσθεσε πως «πρώτιστο μέλημα ήταν να προστατεύσουμε τη σωματική ακεραιότητα του συγκεκριμένου ατόμου και θα δούμε γιατί υπάρχουν και άλλα αστυνομικά κρατητήρια που έχουν κηρυχθεί φυλακές εάν υπάρχει διαθεσιμότητα για μεταφορά του».

Και πρόσθεσε: «Θα λάβουμε όλα τα δέοντα μέτρα ώστε το άτομο να τύχει ακριβώς της διαβίωσης που πρέπει να τυγχάνει ως κρατούμενος στις φυλακές, εξασφαλίζοντάς του όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σήμερα θα δω αυτό το θέμα με ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή. Είναι σοβαρό θέμα και θα δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να βελτιώσουμε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις συνθήκες του συγκεκριμένου ατόμου. Απλά ήθελα να πω όπως παρουσιάζεται το θέμα, με όλο το σεβασμό, έχει κάποια συγκεκριμένη υπερβολή».

Κύριε Χαρτσιώτη μου, περιορίζομαι μόνο να σου πω: Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου. Διότι το να σου υποδείξει ξανά οποιοσδήποτε να πας σπίτι σου είναι χάσιμο χρόνου. Μόνο σε παρακαλώ, αν είναι να κάνεις κάτι πριν φύγεις με τον ανασχηματισμό, βρες αν είναι δυνατόν τον διευθυντή των Φυλακών. Πού στο καλό αγνοείται ο άνθρωπος με όλα αυτά που συμβαίνουν στις Φυλακές;

Στο μεσαίωνα, όμως, αγαπητοί αναγνώστες, μόνο μερικές κρατικές υπηρεσίες έχουν παραμείνει. Όχι και η δικηγόρος του θύματος Λητώ Καριόλου. Σε ανακοίνωσή της ζητά α) αναστολή της ποινής φυλάκισης του πελάτη της, β) διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, ώστε να διασφαλισθεί η πλήρης και αποτελεσματική διερεύνηση όλων των ποινικών αδικημάτων που τελέστηκαν εις βάρος του πελάτη της, γ) διαθεσιμότητα όλων των εμπλεκόμενων λειτουργών των Κεντρικών Φυλακών ώστε να αποφευχθεί εκφοβισμός ή επηρεασμός μαρτύρων.

Και το κερασάκι στην τούρτα; Έχει ήδη υποβάλει καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόληψης Βασανιστηρίων. Τουτέστιν, αναμένετε ακόμη ένα διεθνή διασυρμό!