Απάντησε στις επικρίσεις της Επιτρόπου Διοίκησης ο υπουργός Δικαιοσύνης για τις συνθήκες κράτησης του κατάδικου ο οποίος έχει καταγγείλει σεξουαλική παρενόχληση από δυο συγκρατούμενους του.

Η Επίτροπος Μαρία Στυλιανού Λοττίδη σε Έκθεσή της χθες επεσήμανε το γεγονός ότι ο κρατούμενος ήταν αναγκασμένος να διαμένει 24ώρες το 24ωρο στο κελί του αφού στα αστυνομικά κρατητήρια που κρατείται τώρα, δεν μπορεί να προαυλίζεται, ενώ στερείται δικαιωμάτων που είχε όταν ήταν στις φυλακές, όπως τηλεόραση ή ραδιόφωνο, ενώ όσον αφορά την υγεία του κατάδικου, η κ. Στυλιανού Λοττίδη ανέφερε ότι τον επισκέφτηκε μόνο μία φορά ο ψυχίατρος των φυλακών, δίνοντάς του φαρμακευτική αγωγή.

Στις επισημάνσεις αυτές απάντησε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Μάριος Χαρτσιώτης, ο οποίος κληθείς από το philenews να τοποθετηθεί, τόνισε ότι πάντοτε προτεραιότητα των φυλακών είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να παρέχεται το καλύτερο δυνατό επίπεδο διαβίωσης των κρατουμένων. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι άλλο φυλακές και άλλο τα αστυνομικά κρατητήρια που έχουν κηρυχθεί ως φυλακές για να κρατούνται κάποιοι υπό ειδικές περιστάσεις όπως η συγκεκριμένη, για περιορισμένο χρόνο.

Οι Φυλακές, πρόσθεσε ο κ. Χαρτσιώτης, συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις του ΕΔΑΔ και μόλις ο κρατούμενος υπέβαλε παράπονο, αμέσως μετακινήθηκε σε άλλη πτέρυγα και στη συνέχεια εκτός φυλακών, του παρέχεται στήριξη και παράλληλα διεξάγεται ποινική έρευνα. Αναφορικά με τις παρατηρήσεις της Επιτρόπου Διοίκησης, ο υπουργός ανέφερε ότι το ζήτημα παρουσιάζεται με δόση υπερβολής. Στον κρατούμενο, είπε, παρέχεται ψυχοκοινωνική στήριξη δυο φορές τη βδομάδα του χορηγείται φαρμακευτική αγωγή, έχει τακτικές επαφές με Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, ενώ μπορεί να τηλεφωνεί από υπηρεσιακό τηλέφωνο. Η σίτισή του γίνεται από τις φυλακές και τρώει το ίδιο φαγητό που θα είχε αν ήταν στις φυλακές. Το ίδιο ισχύει και για τα προσωπικά του είδη. Ότι θέλει μπορεί να το ζητήσει και να του παρασχεθεί.

Ο κ. Χαρτσιώτης παραδέχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα με τον προαυλισμό και γίνονται προσπάθειες να εξευρεθεί λύση, αλλά πρόσθεσε πως σε έναν αστυνομικό σταθμό δεν υπάρχουν οι χώροι που υπάρχουν στις φυλακές. Υπογράμμισε ακόμα πως καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, ώστε να διασφαλιστούν στον μέγιστο βαθμό οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για το συγκεκριμένο άτομο.

Στο μεταξύ, αντίδραση υπάρχει και από τις φυλακές, αφού για τις παρατηρήσεις της Επιτρόπου όσον αφορά στις συνθήκες διαβίωσης του κατάδικου, δεν κλήθηκαν να δώσουν τις απόψεις τους. Ρωτήθηκαν μόνο για το θέμα της καταγγελίας, όπου και απάντησαν ότι λόγω του ευαίσθητου της καταγγελίας και δεδομένης της ποινικής έρευνας δεν μπορούν να αναφέρουν οτιδήποτε.