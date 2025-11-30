Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Δημοκρατία δεν μπορεί να στηρίξει οποιανδήποτε συμφωνία συζητείται σε διεθνές επίπεδο, η οποία θα νομιμοποιεί την παραβίαση συνόρων. Κι αυτό είναι σαφές καθώς η Κύπρος είναι παθούσα. Εδάφη της κατέχονται παράνομα και διά της ισχύος των όπλων από την Τουρκία από το 1974 και εντεύθεν.

ΤΟ ζήτημα αυτό είναι για εμάς, στην Κύπρο, λόγω της συνεχιζόμενης κατοχής εδαφών της χώρας από την Τουρκία, θέμα αρχής. Γι’ αυτό και έχουμε ξεκάθαρη θέση σε σχέση με τις συζητήσεις, που διεξάγονται στο ουκρανικό. Και για τις προτάσεις, που κατατίθενται από εν δυνάμει μεσολαβητές, με βασικό παίκτη, σε αυτή την προσπάθεια, τον αμερικανικό παράγοντα.

Η ΘΕΣΗ της Λευκωσίας, όπως διατυπώθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον υπουργό Εξωτερικών, κι άλλους πολιτειακούς αξιωματούχους, είναι ότι τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα δεν μπορούν να αναδιαμορφώνονται διά της βίας. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να αναγνωρίζονται τα αποτελέσματα της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής.

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ πως το διεθνές δίκαιο δεν λειτουργεί με ιδανικό τρόπο, αλλά προσπαθούμε- στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας- όπως υπερισχύει το δίκαιο στις διεθνείς σχέσεις. Αν και τούτο είναι δύσκολο, οφείλουμε να επιμένουμε.

ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ πως δεν μπορεί να παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορεί η διεθνής πολιτική να είναι ισοπεδωτική και να επιβάλλεται το «δίκαιο» του ισχυρού. Εάν αυτή η τακτική κυριαρχήσει, θα δημιουργείται-φευ- συνεχώς κακό προηγούμενο. Είναι σαφές πως όποιος έχει τη στρατιωτική δύναμη και την οικονομική δεν μπορεί να «κατασκευάζει» δικό του «διεθνές δίκαιο».

ΣΤΟΝ πλανήτη υπάρχουν πολλά ανοικτά μέτωπα. Διεξάγονται συζητήσεις, γίνονται παρεμβάσεις με την εμπλοκή τρίτων, συνήθως ισχυρών παικτών. Την ίδια ώρα, οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα Ηνωμένα Έθνη, δυστυχώς, είναι εκτός του κάδρου. Δεν διαδραματίζουν οποιονδήποτε ρόλο, αν και θα έπρεπε. Γιατί, παρά τις αδυναμίες που έχει ο Διεθνής Οργανισμός, στις παρεμβάσεις του προσπαθεί- όχι πάντα επιτυχώς- να κρατάει κάποιες ισορροπίες.

ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία. Με πολλές εξελίξεις σε διάφορες περιοχές του κόσμου και την ανακατανομή ισχύος να βρίσκεται σε εξέλιξη, τα δεδομένα που διαμορφώνονται δεν είναι ενθαρρυντικά. Τα δεδομένα που διαμορφώνονται ενισχύουν τον ετσιθελισμό και τις λογικές επιβολής.

ΣΤΗΝ Κύπρο βιώνουμε την αδικία εδώ και πενήντα ένα χρόνια. Βιώνουμε τις προσεγγίσεις και τις πρακτικές αυτές. Και γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις πολιτικές αυτές.

ΕΙΝΑΙ σαφές για εμάς εδώ στην Κύπρο ότι η παρανομία, δεν νομιμοποιείται, δεν ξεπλένεται με το χρόνο. Ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι παράγεται δίκαιο από το χρόνο και τα τετελεσμένα.