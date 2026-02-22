Ανάμεσα στα ωραία και ευτράπελα των ημερών, εύκολα επιλέγω Πρόσωπο της Εβδομάδας, όχι τον έκπτωτο Πρίγκιπα Άντρου (66 ετών. Με ένα ακόμα 6, θα ήταν κανονικός διάολος!), αλλά τον μεγάλο αδελφό του, Βασιλιά Κάρολο, 77. Ο οποίος, χωρίς πολλά-πολλά, έκανε αυτό που έπρεπε: αφαίρεσε όλους του τίτλους από τον αδερφό του, ο οποίος και συνελήφθη. Γιατί συνελήφθη;

Στις 19 Φεβρουαρίου 2026, ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ (πρώην Πρίγκιπας Άντριου) συνελήφθη ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο πρόσωπο.

Η σύλληψη συνδέεται συγκεκριμένα με τον ρόλο του ως εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ 2001 και 2011. Βασικές λεπτομέρειες σχετικά με την έρευνα περιλαμβάνουν:

Κοινή χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών: Η Αστυνομία διερευνά ισχυρισμούς ότι κοινοποίησε ευαίσθητα κυβερνητικά έγγραφα και εμπορικές πληροφορίες με τον εκλιπόντα καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν.

Συγκεκριμένα στοιχεία: Πρόσφατα δημοσιευμένα «αρχεία Έπσταϊν» από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φέρεται να περιέχουν ηλεκτρονικά μηνύματα από το 2010 που δείχνουν τον Άντριου να διαβιβάζει επίσημες αναφορές από εμπορικές επισκέψεις (συμπεριλαμβανομένων ταξιδιών στη Νοτιοανατολική Ασία και την Κίνα) και μια εμπιστευτική ενημέρωση σχετικά με επενδυτικές ευκαιρίες στο Αφγανιστάν στον Έπσταϊν.

Νομικό πλαίσιο: Το αδίκημα της ανάρμοστης συμπεριφοράς κατέχοντας δημόσιο αξίωμα τεκμηριώνεται όταν ένας δημόσιος λειτουργός παραμελεί εκούσια το καθήκον του ή ενεργεί ανάρμοστα σε βαθμό που να καταχράται την εμπιστοσύνη του κοινού.

Αυτό το ποινικό αδίκημα επιφέρει μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μέχρι τώρα: Αφού ο Άντρου ήταν υπό κράτηση για περίπου 10 ώρες στα 66α γενέθλιά του, αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν έρευνας. Αυτό σημαίνει ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά δεν έχει ακόμη κατηγορηθεί επίσημα για κάποιο έγκλημα.

Ιδού και η άλλη ψαριά που μαζέψαμε αυτήν την εβδομάδα. Με ρήσεις, ανέκδοτα, και διάφορα της επικαιρότητας:

> Η μονίμως γκρινιάρα σύζυγος, παίρνει τον γνωστό της ναζιάρικο ρεφρέν και λέει στον άνδρα της:

> Γιώργο, …, δεν μπορώ πια να κάνουμε μόνο σεξ. Μου λείπει η συντροφικότητα!

> Εκείνος: Να γραφτούμε στο ΑΚΕΛ; μήπως

> Το μεγαλύτερο τηλεοπτικό σουξέ στην Ελλάδα, δεν είναι ούτε τα πρωινάδικα, ούτε τα σίριαλ, ούτε τα αθλητικά και το Στοίχημα. Είναι το κόκκινο κουμπί στο τηλεκοντρόλ.

> Από την άλλη, το μεγαλύτερο λάθος στην ελληνική διατροφή είναι ότι τρωγόμαστε μεταξύ μας.

> Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρει να ενώσει όλα τα μέλη των ελληνικών αριστερών κομμάτων, τότε δικαιούται και το Βραβείο Λένιν. – Από γελοιογραφία του ΚΥΡ.

> Η οποία πάει κουτί με όσα τραγελαφικά (και εξωφρενικά) συνέβησαν προχθες σε νοσοκομείο της Αθήνας, το οποίο επισκέφθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Φτάνοντας εκεί, τον περίμεναν κάτι Αριστερά απομεινάρια από τα χρόνια της σοβιετίας. Κρατούσαν ένα πανό που έγραφε «Τέμπη – Πύλος – Παλαιστίνη: Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη».

> Τους πλησίασε ο Υπουργός και τους ρώτησε τι σχέση έχει αυτό το πανό με το όποιο αίτημά σας για την υγεία;

> Εμείς ήρθαμε εδώ για αλληλεγγύη;

> Σε ποιους; Στους αρρώστους; Σε μένα; Με ποιους είστε τέλος πάντων; Ρώτησε αγανακτισμένος.

> «Με την Χαμάς!», η αποστομωτική, βλακώδης απάντηση. Που, μα το Θεό, δεν ήταν χιούμορ. Το εννοούν!

> Διηγήθηκα στον ψυχολόγο μου ένα κομμάτι από τη ζωή μου, και μου απάντησε: Σήκω να κάτσω.

> Το φοβερό ανδρόγυνο του ΚΥΡ, κάνει τη κυριακάτικη του βόλτα στο Πεδίον του Άρεως, και φιλοσοφεί γελώντας. Αυτή: Τι τού’ρθε τώρα ξαφνικά του Τσίπρα να ξανακανει κόμμα; Κι ο σύζυγος: Πήρε το Lower!