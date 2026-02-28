405 αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ATM) δούλεψαν… υπερωρίες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, καταγράφηκαν αναλήψεις αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

> «Καλοξόδευτα», ή και «καλοφάγωτα» που λέμε και στην Ελλάδα. Το πιο σωστό, όμως, είναι το «σε καλή μεριά»! Π.χ., να μην πάνε μόνο σε λογαριασμούς νερού – τηλεφώνου – ρεύματος, ούτε και στις υπεραγορές όπου «υπεραγοράζουμε». Με αποτέλεσμα, να πετάμε πολλά. Ιδίως προϊόντα που φορτώνουμε στο καρότσι μας, αρκετά από τα οποία δεν καταναλώνουμε…

6,51% επάνω ήταν οι πυρκαγιές το 2025, σε σχέση με το 2024.

> Η Πυροσβεστική Υπηρεσία εκτιμά ότι η οικονομική ζημιά από τις πυρκαγιές εκείνες της προηγούμενη χρονιάς, ανέρχονται στα 134.576.665 ευρώ και οφείλονται κυρίως στην πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό.

13.401 κλήσεις έλαβε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το 2025.

> Οι περισσότερες ήταν για άμεση βοήθεια λόγω πυρκαγιών σε σπίτια ή και στο ύπαιθρο. Δυστυχώς, υπήρχε και πάλι ένα ποσοστό ηλιθίων που έκαναν πλάκα και ζητούσαν άμεση βοήθεια από την Πυροσβεστική. Ναι, τους πάει στο φρενοκομείο!

40 σκύλοι θανατώθηκαν σε τουλάχιστον πέντε ξεχωριστές περιπτώσεις από τα τέλη Ιανουαρίου μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2026. Δηλαδή, σε διάστημα περίπου 15 ημερών.

> Συνέβη στην Πάφο, όπου δημοτικός σύμβουλος δημοσιοποίησε καταγγελία που έγινε από εθελοντή, που υποστηρίζει ότι δεκάδες σκύλοι θανατώθηκαν παράνομα σε ιδιωτικό καταφύγιο της περιοχής. Το επιβεβαιώνει και η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου. Ελπίζω να μην μείνουμε μόνο στην επιβεβαίωση και να μαζέψει τα κτήνη!

37,98 εκατομμύρια ξένοι τουρίστες επισκέφθηκαν πέρυσι, 2025, την Ελλάδα. Και μας έφεραν €23,6 δισ.

> Για το 2026, από τον αριθμό των προκρατήσεων μέχρι τώρα, αναμένεται αύξηση κατά 4%-5%, κυρίως από τις δύο παραδοσιακές αγορές, τη γερμανική και τη βρετανική.

64% των Αμερικάνων αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ διαχειρίζεται, ή/και «παίζει με τους δασμούς.

> Συγκεκριμένα, η απειλή του Αμερικανού προέδρου να αυξήσει τον παγκόσμιο βασικό συντελεστή στο 15%, έχει ανησυχήσει ορισμένους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ.

25 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους έχει διεισδύσει το προπάνιο, ένας άχρωμος, άοσμος και εξαιρετικά εύφλεκτος υδρογονάνθρακας, κύριο συστατικό του υγραερίου, στην εγκατάσταση της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

> Εκεί, στις 26 Ιανουαρίου 2026, σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά στο εργοστάσιο, με τραγικό απολογισμό πέντε νεκρές εργαζόμενες, που εγκλωβίστηκαν στο σημείο των φούρνων. Μητέρες, σκληρά εργαζόμενες. Δούλευαν βράδυ, για να γυρίσουν στα σπίτια τους τα ξημερώματα, να ετοιμάσουν τα παιδιά τους για το σχολείο. Ανείπωτη τραγωδία. ΥΓ: Φαίνεται πως, εκτός από βάσιμες υποψίες, υπάρχουν και σημαντικές ενδείξεις για πολύ φτωχά μέτρα ασφαλείας, αλλά και κακή συντήρηση των μηχανημάτων.

23:50 έδειχναν οι δείκτες του ρολογιού, όταν η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου μόλις και πρόλαβε (για 1,5 λεπτό) να καταθέσει μήνυση κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, επειδή μέσα στη Βουλή της αποκάλεσε «απαίσια γυναίκα».

> Ευτυχώς, που υπάρχουν και πρακτικά της Βουλής, όπου ο Σταμάτης Ζαχαρού από την Athens Voice, έψαξε και βρήκε ότι, στο πρόσφατο παρελθόν, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, είχε αποκαλέσει σε συνεδρία του Κοινοβουλίου τον κ. Γεωργιάδη: «Γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της κοινωνίας και ένα πολιτικό σκουλίκι»!

100 o εκτιμώμενος αριθμός ανώτερων αξιωματούχων που έχουν παραγκωνιστεί ή έχουν εξαφανιστεί από τον κινεζικό στρατό από το 2022, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

> Σύμφωνα με αναλυτές, όσοι συνελήφθησαν στις εκκαθαρίσεις των ενόπλων δυνάμεων του προέδρου Σι Τζινπίνγκ αποτελούν περίπου το ήμισυ της κορυφαίας στρατιωτικής ηγεσίας.

108 λεπτά, ή παρά 12 λεπτά 2 ώρες διήρκησε η προχθεσινή ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Κογκρέσο για «Την Κατάσταση του Έθνους», όπως λέγεται.

> Λειτουργεί ως ένα βήμα για να αναφερθεί ο εκάστοτε Πρόεδρος σε αυτό που λέει ο τίτλος. Να επισημάνει τα διοικητικά επιτεύγματα και να σκιαγραφήσει μια νομοθετική ατζέντα για το επόμενο έτος. Συνήθως, όλοι οι πρόεδροι αναφέρονται επιγραμματικά και σε εκείνα που δεν πέτυχαν. Ο Τραμπ αγνόησε αυτό το «κομμάτι»!

(*) Κάθε Σάββατο η Στήλη βλέπει τα Πρόσωπα & Προσωπεία της εβδομάδας, με την ματιά των Αριθμών.