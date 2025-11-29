Πριν από εβδομήντα οκτώ χρόνια, στις 29 Νοεμβρίου 1947, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε για την αναγνώριση του δικαιώματος του εβραϊκού λαού να επαναϊδρύσει ένα κράτος στη Γη του Ισραήλ. Η απόφαση, γνωστή ως «Σχέδιο Διαχωρισμού των Ηνωμένων Εθνών για την Παλαιστίνη», παρείχε στους Εβραίους και στους Άραβες τη δυνατότητα για αυτοδιάθεση. Οι Εβραίοι αναγνώρισαν το Σχέδιο ως μια πρωτοποριακή συμβιβαστική λύση και ως ηθική αναγνώριση του δικαιώματος του εβραϊκού λαού για αυτονομία στην ιστορική του πατρίδα. Οι Άραβες, αντιθέτως, το απέρριψαν πλήρως, επιλέγοντας το μονοπάτι της αντιπαράθεσης.

Η εβραϊκή κοινότητα στη Γη του Ισραήλ, μικρή και ευάλωτη εκείνη την εποχή, προχώρησε με σθένος και αποφασιστικότητα για να αξιοποιήσει την ευκαιρία. Το σύγχρονο Κράτος του Ισραήλ έγινε μια ακμάζουσα δημοκρατία, ένα παγκόσμιο κέντρο καινοτομίας, επιστημών και τεχνών.

Στο ίδιο ιστορικό σταυροδρόμι, αντιθέτως, ο αραβικός κόσμος αντέδρασε αρνούμενος τον συμβιβασμό. Η αραβική απόρριψη του Σχεδίου Διαχωρισμού δεν οδήγησε στην πραγματοποίηση ενός παλαιστινιακού κράτους, αλλά σε πολέμους, εκτοπισμούς Εβραίων και Αράβων και δεκαετίες χαμένων ευκαιριών. Το 1947, οι Παλαιστίνιοι θα μπορούσαν να είχαν το δικό τους κράτος δίπλα στο Ισραήλ. Αντίθετα, επέλεξαν τον πόλεμο. Οι συνέπειες αυτής της επιλογής αντηχούν μέχρι σήμερα. Οι Παλαιστίνιοι ηγέτες πέρασαν δεκαετίες και δαπάνησαν τεράστιους πόρους προσπαθώντας να καταστρέψουν την ύπαρξη του Ισραήλ, αντί να προωθήσουν τη συνύπαρξη.

Η πορεία του Ισραήλ από το 1947 αποτελεί παράδειγμα ανάπτυξης μέσω ανθεκτικότητας και επιμονής, επιβεβαιώνοντας ότι η ηθική σαφήνεια και ο ρεαλιστικός συμβιβασμός μπορούν να συνυπάρξουν. Το Ισραήλ έχει σταθερά δηλώσει και επιδείξει τη διάθεσή του να ζήσει ειρηνικά με τους Άραβες γείτονές του, επιδιώκοντας συμφωνίες και συνεργασίες με όσους είναι έτοιμοι να επιλέξουν παρόμοιο δρόμο.

Σήμερα, η αντίθεση είναι εμφανής. Το Ισραήλ, μικρότερο από πολλούς από τους γείτονές του, στέκεται ως τεχνολογικό κέντρο, με ανοιχτή οικονομία και πλουραλιστική κοινωνία. Αντιθέτως, πολλές από τις χώρες που κάποτε είχαν δηλώσει ότι θα καταστρέψουν το Ισραήλ αντιμετώπισαν πολιτικές αναταραχές, φτώχεια και εσωτερικές συγκρούσεις. Όσοι είχαν απορρίψει τη συνύπαρξη, έχουν απορρίψει και την πρόοδο.

Η αντίθεση αυτή αποτυπώνεται ιδιαίτερα στην ενδυνάμωση της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, με την τζιχαντιστική ιδεολογία της και τη ρητή δέσμευσή της για την καταστροφή του Ισραήλ, να αποτελεί υπαρξιακή απειλή όχι μόνο για τους Ισραηλινούς πολίτες, αλλά και για οποιαδήποτε προοπτική ειρηνικής συνύπαρξης. Η άρνηση της Χαμάς να συμβιβαστεί, η εξύμνηση της βίας και η εκμετάλλευση του παλαιστινιακού πληθυσμού έχουν παρατείνει τη δυστυχία και έχουν παγώσει κάθε προσπάθεια οικοδόμησης ενός εποικοδομητικού μέλλοντος. Οι ενέργειες της Χαμάς αντικατοπτρίζουν την πιο ακραία μορφή της ίδιας άρνησης που ξεκίνησε το 1947: Την άρνηση αποδοχής της νομιμότητας του Κράτους του Ισραήλ.

Η κληρονομιά της 29ης Νοεμβρίου υπενθυμίζει στον κόσμο –και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή– ότι το μέλλον διαμορφώνεται από τις επιλογές μας. Οι Εβραίοι επέλεξαν την αποδοχή, τον συμβιβασμό και την οικοδόμηση. Η παλαιστινιακή ηγεσία επέλεξε την άρνηση, την απόρριψη και την καταστροφή. Εβδομήντα οκτώ χρόνια αργότερα, τα αποτελέσματα αυτών των δύο δρόμων είναι εμφανή.

Η ύπαρξη του Ισραήλ σήμερα δεν είναι μόνο ένα πολιτικό γεγονός. Είναι μια ηθική νίκη, που αποδεικνύει τη δύναμη της πίστης, την ανθεκτικότητα και το αδιάλειπτο δικαίωμα του γηγενή λαού του Ισραήλ στο κράτος του στη Γη του Ισραήλ. Η ελπίδα παραμένει ότι μια μέρα και οι Παλαιστίνιοι γείτονες θα κάνουν την ίδια επιλογή που έκανε το Ισραήλ το 1947: Να αποδεχθούν τη νομιμότητα του άλλου και να οικοδομήσουν ένα μέλλον που αξίζει να το μοιράζονται.