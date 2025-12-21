Η ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική που εφαρμόζουμε τους τελευταίους 30 μήνες, βασίζεται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος στοχεύει στην αύξηση του οικιστικού αποθέματος, δηλαδή της προσφοράς οικιστικών μονάδων, για να επέλθει εξισορρόπηση με την αυξημένη ζήτηση και να σταθεροποιηθούν οι τιμές. Στόχος επίσης, μέσα από την υλοποίηση του συγκεκριμένου πυλώνα, είναι η παράλληλη αύξηση της προσφοράς μονάδων που θα διατεθούν σε προσιτή τιμή για πώληση ή ενοικίαση.

Αύξηση οικιστικού αποθέματος

Ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα Σχέδια Πολεοδομικών Κινήτρων και Build to Rent, βάσει του οποίου υπολογίζουμε ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια να δημιουργηθούν σχεδόν 2.000 μονάδες, από τις οποίες οι 260 θα ενισχύσουν το απόθεμα προσιτής κατοικίας. Επίσης, με βάση το μέχρι τώρα ενδιαφέρον για εξαγορά του πρόσθετου συντελεστή δόμησης, εκτιμάται ότι ποσό περίπου €11 εκατομμυρίων θα εισρεύσει στο Ειδικό Ταμείο Προσιτής Στέγης του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, για αξιοποίηση στην υλοποίηση των δικών του προγραμμάτων, τα οποία με τη σειρά τους θα διαθέσουν στην αγορά πρόσθετο σημαντικό αριθμό προσιτών οικιστικών μονάδων.

Ο ΚΟΑΓ τον οποίο έχουμε αναβαθμίσει σε εκτελεστικό βραχίονα της στεγαστικής πολιτικής του Κράτους, ολοκλήρωσε τα έργα Ιάνθη στη Λάρνακα και Εκάλη στη Λευκωσία (σύνολο 40 διαμερίσματα), ενώ υπό ανέγερση είναι το έργο Δανάη στην Κοκκινοτριμιθιά (δέκα κατοικίες). Επίσης, εντός του 2025 ξεκίνησε την κατασκευή 181 οικιστικών μονάδων στη Λευκωσία και τη Λεμεσό, ενώ εντός του 2026 αναμένεται να αρχίσει την κατασκευή άλλων 258 μονάδων. Η στήριξή μας προς τον Οργανισμό είναι συνεχής. Χαρακτηριστικά, αναφέρω την παραχώρηση από το Κράτος €16 εκατομμυρίων για την πρώτη φάση του Σχεδίου Προσιτού Ενοικίου στον Άγιο Νικόλαο στην Λεμεσό και την πρόσθετη οικονομική βοήθεια €12 εκατομμυρίων για την ανέγερση 54 μονάδων στον Στρόβολο.

Ενίσχυση αγοραστικής δυνατότητας πολιτών

Ο δεύτερος πυλώνας της στεγαστικής πολιτικής στοχεύει στην ενίσχυση της αγοραστικής δυνατότητας των πολιτών που αδυνατούν να αποκτήσουν στέγη. Όλα σχεδόν τα σχέδια που υλοποιούμε, τυγχάνουν πολύ θετικής ανταπόκρισης από τους πολίτες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι με τα Στεγαστικά Σχέδια Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών και Περιοχών της Υπαίθρου, τα οποία εφαρμόζονται από το 2019, έχουν μέχρι σήμερα λάβει στήριξη 1.957 οικογένειες ή μονήρη άτομα, με συνολική δαπάνη €74.2 εκατομμύρια. Επίσης, για το Σχέδιο νεαρών οικογενειών ή και νέων κάτω των 41ός ετών, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από μερικές μέρες, λήφθηκαν συνολικά 1.033 αιτήσεις, εκ των οποίων εγκρίθηκαν ήδη οι 295. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης όλων των αιτήσεων θα καλύψουμε τον στόχο που είχαμε θέσει για στήριξη 400 δικαιούχων.

Επίσης, στο πλαίσιο της προσφυγικής πολιτικής, από φέτος τα Σχέδια της Υπηρεσίας Μέριμνας εφαρμόζονται αναθεωρημένα και απλοποιημένα, με αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια και διευρυμένες κατηγορίες δικαιούχων. Για το έτος 2024 και μέχρι τον Σεπτέμβριο φέτος έχουν εγκριθεί συνολικά 3.677 αιτήσεις, με συνολική δαπάνη €82,5 εκ..

Δύο νέα σημαντικά σχέδια

Πρόσφατα, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εξαγγείλαμε δύο νέα σημαντικά στεγαστικά σχέδια, επιβεβαιώνοντας την προσήλωση και τη συνεχή προσπάθεια της Κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, το οποίο έχουμε ήδη θέσει στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.

Το ένα σχέδιο αφορά την αξιοποίηση κρατικών τεμαχίων, για ανέγερση περίπου 500 διαμερισμάτων σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο, με συνολική επένδυση €77 εκατ.. Oι νέες οικιστικές μονάδες θα παραχωρηθούν σε δικαιούχους προσιτού ενοικίου, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, με έμφαση στη νέα γενιά. Τα κρατικά τεμάχια θα διατεθούν μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού στον ιδιωτικό τομέα για ανέγερση με τη μέθοδο Design and Build, όμως θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του κράτους.

Το δεύτερο σχέδιο αφορά την ανέγερση μονάδων συλλογικής διαμονής, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στέγασης για το προσωπικό που απασχολείται στους τομείς του τουρισμού, της βιομηχανίας και του εμπορίου. Πρόκειται για Σχέδιο το οποίο αναμένεται να έχει πολλαπλά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, αφού, αφενός, αποσκοπεί στην κάλυψη της ανάγκης βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης διαμονής των εργαζομένων αυτών, ιδιαίτερα των εποχικών, και, αφετέρου απελευθερώνει μονάδες, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν από άλλους πολίτες.

Ως Υπουργείο Εσωτερικών παρακαλουθούμε συνεχώς τις τάσεις της αγοράς, αξιολογούμε την πορεία υλοποίησης της στεγαστικής πολιτικής και προτείνουμε νέα σχέδια ή επιφέρουμε αλλαγές και βελτιώσεις σε υφιστάμενα, με στόχο την αύξηση αλλά και τη διευκόλυνση των δικαιούχων.

*Υπουργός Εσωτερικών