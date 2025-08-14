Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία, η οποία θα ισχύει από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 16:30 το απόγευμα της Παρασκευής, 15 Αυγούστου 2025.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, η ελάχιστη θερμοκρασία απόψε δεν θα πέσει κάτω από τους 28 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό και κάτω από τους 26 βαθμούς στα παράλια. Την Παρασκευή, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού και γύρω στους 33 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη στα ανατολικά και τα νότια, αλλά στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 35 στα ανατολικά και τα νότια παράλια και γύρω στους 33 βαθμούς στα δυτικά και τα βόρεια παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη αλλά στα δυτικά είναι μέχρι ταραγμένη.

Το Σαββατοκύριακο και την Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση το Σάββατο και θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα την Κυριακή και τη Δευτέρα, τα οποία είναι κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.