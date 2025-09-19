Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το νησί θα επηρεάζεται από ένα σημαντικά ενισχυμένο βόρειο πεδίο ανέμων, το οποίο εξασθενεί σταδιακά από το Σάββατο.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ, τοπικά ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ και παροδικά στα ανατολικά μέχρι σφοδροί, 6 με 7 Μποφόρ. Το πεδίο των ανέμων μέχρι αργά το απόγευμα, θα εξασθενίσει παροδικά. Η θάλασσα στα βόρεια και τα ανατολικά θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης, ενώ στα δυτικά και τα νότια θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, τα ανατολικά, τα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα βόρεια και τα νοτιοανατολικά παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, στο δυτικό μισό του νησιού ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στο ανατολικό μισό μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα, θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να βρεθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.