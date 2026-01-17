Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των ανακριτών του ΤΑΕ Λάρνακας μετά από εμπρηστική επίθεση με βόμβες μολότοφ που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε αυλή οικίας στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, ο ιδιοκτήτης της οικίας ο οποίος είναι αλλοδαπός κατήγγειλε νωρίς το πρωί ότι άγνωστα πρόσωπα πέταξαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς στην αυλή του σπιτιού του, προκαλώντας υλικές ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας, τα οποία από τις εξετάσεις διαπίστωσαν ότι πρόκειται για βόμβες μολότοφ.

Οι δράστες φέρονται να τράπηκαν σε φυγή αμέσως μετά την επίθεση, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι ανακριτές στρέφονται στις προσωπικές σχέσεις της κόρης του με νεαρά πρόσωπα, με τα οποία, φαίνεται να υπήρχαν διαφορές.

Οι ανακριτές προχώρησαν στην έκδοση δύο ενταλμάτων σύλληψης εναντίον δύο προσώπων, ηλικίας 15 και 16 ετών. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας.