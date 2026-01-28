Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, που θα συνεδριάσει στις 16 Μαρτίου, παραπέμφθηκαν πέντε πρόσωπα σε σχέση με το αιματηρό επεισόδιο συμπλοκής και ρίψης πυροβολισμών στο κέντρο της Λάρνακας το απόγευμα της 17ης Ιανουαρίου. Πρόκειται για 48χρονο με κυπριακή υπηκοότητα, που φέρεται ως επικεφαλής εγκληματικής ομάδας, καθώς και 4 αλλοδαπούς από την Ιορδανία και την Παλαιστίνη 26, 26, 32 και 20 ετών.

Οι πέντε αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες συνωμοσίας προς διάπραξης κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Σημειώνεται πως για την υπόθεση καταζητούνται άλλοι τρεις αλλοδαποί 27, 26 και 35 ετών, για τους οποίους υπάρχουν πληροφορίες πως διέφυγαν στο εξωτερικό.

Εν τω μεταξύ, οι δύο από τους συλληφθέντες, ο 48χρονος και ένας 26χρονος, αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες κατηγορίες για τον ξυλοδαρμό 39χρονου από τη Βουλγαρια στην Πύλα, λίγες ώρες πριν το επεισόδιο στο κέντρο της Λάρνακας και συγκεκριμένα στις 4 τα ξημερώματα της 17ης Ιανουαρίου. Οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλή και μαχαιροφορια. Για αυτή την υπόθεση καταζητείται 27χρονος .

Η Κατηγορούσα Αρχή ζήτησε όπως παραμείνουν υπό κράτηση οι κατηγορούμενοι, με τη διαδικασία να συνεχίζεται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, αφού οι συνήγοροι τους έφεραν ένσταση στην κράτηση τους.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής ομάδας, που προσέγγισε επιχειρηματία υποστατικού στη λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου και φαίνεται να του ζήτησε αρχικά €7.000 ευρώ για προστασία και έπειτα €1.000 ευρώ μηνιαίως. Σύμφωνα με τον παραπονούμενο αρχικά του τηλεφώνησε πρόσωπο αραβικής καταγωγής, που καταζητείται, και του ζήτησε χρήματα. Ακολούθησαν απειλές μέσω τηλεφώνου, σύμφωνα με την καταγγελία του, ενώ το Σάββατο 17 Ιανουαρίου το πρόσωπο αραβικής καταγωγής, πήγε επί τόπου και φέρεται να απείλησε με μαχαίρι το παραπονούμενο.

Λίγο μετά τις 3 το απόγευμα τον χώρο προσέγγισαν οχήματα με μεγάλη ταχύτητα και από αυτά αποβιβάστηκαν 20 άτομα. Τα πρόσωπα αυτά ζήτησαν χρήματα από τον παραπονούμενο και όταν αρνήθηκε, φέρονται να άρχισαν να τον κτυπούν. Τότε ο παραπονούμενος μαζί με συγγενικό του πρόσωπο και δύο φίλους του αντέδρασαν και αντεπιτέθηκαν με τσεκούρι και λοστούς. Ακολούθησε η ρίψη δύο πυροβολισμών έξω από ταχυφαγείο με πιστόλι που φέρεται να κρατούσε άτομο της ομάδας του 48χρονου.

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης το ΤΑΕ Λάρνακας φόρεσε χειροπέδες και σε δύο επιχειρηματίες, 47 και 43 χρόνων, που είχαν συναντήσεις με τον παραπονούμενο της υπόθεσης και φέρονται να του ζήτησαν ν’ αλλάξει την κατάθεσή του. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν χθες σε δίκη για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και έχουν αφεθεί, υπό όρους, ελεύθεροι.