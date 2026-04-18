Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης επηρεάζουν την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο, με την ορατότητα να είναι περιορισμένη για τους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων.

Πέραν της μειωμένης ορατότητας λόγω της συγκέντρωση σκόνης, δεν παρουσιάζεται οποιοδήποτε άλλο ιδιαίτερο πρόβλημα στο οδικό δίκτυο, το πρωί σήμερα Σάββατο, 18 Απριλίου.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.