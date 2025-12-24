Πώς προστατεύουμε το δέρμα μας τον χειμώνα

Οι χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα επηρεάζουν σημαντικά την υγεία του δέρματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο για ξηρότητα, ερεθισμούς και έξαρση δερματοπαθειών. Το κρύο, σε συνδυασμό με τη μειωμένη υγρασία και τις απότομες εναλλαγές θερμοκρασίας, δημιουργεί συνθήκες που δοκιμάζουν τον φυσικό δερματικό φραγμό.

Πώς επηρεάζει το κρύο το δέρμα

Ο ψυχρός αέρας συγκρατεί λιγότερη υγρασία, με αποτέλεσμα το δέρμα να αφυδατώνεται πιο εύκολα. Παράλληλα, η παραμονή σε κλειστούς χώρους με θέρμανση ή τζάκι ξηραίνει ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα, επιβαρύνοντας τη φυσική άμυνα της επιδερμίδας.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα μειώνεται επίσης η παραγωγή σμήγματος, ενός φυσικού προστατευτικού παράγοντα του δέρματος, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένη ευαισθησία και αίσθημα τραβήγματος. Οι συνεχείς μεταβάσεις από κρύο σε ζεστό περιβάλλον προκαλούν μεταβολές στη μικροκυκλοφορία του δέρματος, με αποτέλεσμα την εμφάνιση ερυθρότητας, κηλίδων ή επιδείνωσης προϋπαρχόντων προβλημάτων.

Επιπλέον, τα βαριά και συχνά συνθετικά ρούχα του χειμώνα μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς, αλλεργικές αντιδράσεις ή δερματίτιδες από τριβή, ενώ τα πολύ ζεστά και παρατεταμένα μπάνια αφαιρούν τα φυσικά λιπίδια της επιδερμίδας. Η μειωμένη πρόσληψη νερού τους χειμερινούς μήνες επιτείνει την αφυδάτωση του οργανισμού και του δέρματος.

Παρόλα αυτά, το κρύο δεν έχει μόνο αρνητικές επιδράσεις. Μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αιματικής κυκλοφορίας, στη σύσφιξη και στην ενίσχυση του τόνου του δέρματος, ενώ χρησιμοποιείται και σε διάφορες αισθητικές και δερματολογικές εφαρμογές.

Δερματοπάθειες που εμφανίζονται ή επιδεινώνονται τον χειμώνα

Κατά τους χειμερινούς μήνες παρατηρείται συχνά έξαρση ορισμένων δερματικών παθήσεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μορφές εκζέματος, με ξηρότητα, κνησμό και αίσθημα καύσου, καθώς και σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, που συνδυάζει ερυθρότητα και απολέπιση.

Η ατοπική δερματίτιδα παρουσιάζει συχνά επιδείνωση τον χειμώνα, ενώ το κρύο μπορεί να επηρεάσει και φλεγμονώδεις παθήσεις του προσώπου, προκαλώντας κοκκινίλες, σπυράκια και αίσθημα καύσου. Παράλληλα, οι απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας ευθύνονται για την εμφάνιση χιονίστρων, κυρίως στα άκρα, στη μύτη και στα αυτιά, με συμπτώματα όπως ερυθρότητα, οίδημα και πόνο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κρύο σχετίζεται και με αλλαγές στο χρώμα του δέρματος, ιδιαίτερα στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών, που απαιτούν προσοχή και ιατρική αξιολόγηση.

Πώς προστατεύουμε το δέρμα μας τον χειμώνα

Η σωστή φροντίδα ξεκινά με τη χρήση ενυδατικών κρεμών πλούσιων σε λιπίδια, ειδικά για τα χέρια και τα εκτεθειμένα σημεία του σώματος. Η χρήση γαντιών κατά την έκθεση στο κρύο θεωρείται απαραίτητη.

Συστήνεται η αποφυγή καυτών και παρατεταμένων μπάνιων, καθώς και η χρήση υγραντήρα στους εσωτερικούς χώρους για τη διατήρηση επαρκούς υγρασίας. Ακόμη και τον χειμώνα, η χρήση αντηλιακού παραμένει σημαντική.

Η σωστή διατροφή παίζει επίσης ρόλο, με κατανάλωση φρούτων που συμβάλλουν στην ενυδάτωση και τροφών πλούσιων σε ω-3 λιπαρά οξέα, που βοηθούν στη διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος. Τέλος, η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης D είναι σημαντική τους μήνες με μειωμένη ηλιοφάνεια

iefimerida.gr