Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η ένταξη των συμβουλευτικών ψυχολόγων στο Γενικό Σύστημα Υγείας μετά και την θετική τοποθέτηση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας. Μοναδική εκκρεμότητα αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρθηκε, οι εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών για το επόμενο έτος, αφού όπως επεξηγήθηκε από τον Οργανισμό, ο προϋπολογισμός του ΓεΣΥ επηρεάζεται από τις συγκεκριμένες προβλέψεις.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας συζητούσε πρόταση νόμου, η οποία τροποποιεί τον νόμο του ΓεΣΥ και εντάσσει στην κατηγορία των «άλλων επαγγελματιών υγείας» και την ειδικότητα των συμβουλευτικών ψυχολόγων.

Από πλευράς ΟΑΥ, έγινε η επισήμανση ότι, ενδεχομένως, να μην χρειάζεται τροποποίηση η νομοθεσία, αφού νόμος επιτρέπει στον υπουργό Υγείας να προσθέτει νέες υπηρεσίες στο ΓεΣΥ μέσω διατάγματος.

Παρ’ όλα αυτά, οι βουλευτές αποφάσισαν να προωθήσουν κανονικά την πρόταση νόμου προς την Ολομέλεια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι όποιες οικονομικές προβλέψεις δεν θα οδηγήσουν σε αναβολή της ένταξης των συμβουλευτικών ψυχολόγων στο ΓεΣΥ.

Πάντως –και όπως αναφέρθηκε χθες– μεταξύ ΟΑΥ και φορέων που εκπροσωπούν τους επαγγελματίες του κλάδου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις, ενώ έχει διαμορφωθεί και το βασικό πλαίσιο συνεργασίας.

Οι ψυχολόγοι ζήτησαν να συμπεριληφθούν στο πακέτο υπηρεσιών του ΓεΣΥ αρκετές διαγνώσεις, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται περισσότεροι πολίτες με τον ΟΑΥ να αναφέρεται, προς το παρόν, σε μικρό αριθμό διαγνώσεων.