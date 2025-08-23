Δύο παράλληλες έρευνες από την Αστυνομία και την Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων διενεργούνται με στόχο να πέσει φως στα αίτια της πτώσης του μοιραίου ανεμόπτερου τύπου paramotor glider (αλεξίπτωτο πλαγιάς), που κατέληξε σε βράχο σε παραλία στο Κίτι με αποτέλεσμα να βρει φρικτό θάνατο ο 31χρονος χειριστής του, Αντώνης Κουρράς, από το χωριό Ανάγεια της επαρχίας Λευκωσίας.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται η κατάθεση φίλου του άτυχου νεαρού, ο οποίος κινείτο με άλλο ανεμόπτερο στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» ο νεαρός φέρεται ν’ ανέφερε στην Αστυνομία πως είδε το ανεμόπτερο του φίλου του να χάνει ύψος και πως ενδεχομένως να μην άνοιξε σωστά από τη μία πλευρά το αλεξίπτωτό του.

Το ανεμόπτερο καθώς και ο εξοπλισμός του 31χρονου παραλήφθηκαν και εξετάζονται από την Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, που έχει ενώπιον της διάφορα σενάρια. Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ o πρόεδρος της Επιτροπής, Αντώνης Αντωνίου, «έχει γίνει μια προκαταρκτική εξέταση του αλεξιπτώτου πλαγιάς. Μπορεί να υπάρχει ή όχι πρόβλημα στο paraglider, μπορεί να υπήρχε πρόβλημα με τον αέρα, γιατί στην συγκεκριμένη περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι» είπε, υποδεικνύοντας πως «μπορεί, όμως, να υπήρχε και κάποιο άλλο θέμα το οποίο προσπαθούμε να εντοπίσουμε».

Η Επιτροπή θα χρειαστεί μερικές εβδομάδες για να ολοκληρώσει την έρευνά της και θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, εάν υπήρξαν πιθανά τεχνικά προβλήματα στο ύφασμα, τα σχοινιά ή τους μηχανισμούς ασφαλείας του ανεμόπτερου. «Θα πάρει σίγουρα κάποιο χρόνο η διερεύνηση, αφού θα εξετάσουμε διάφορες παραμέτρους. Θα λάβουμε και πληροφορίες από τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο σημείο, προκειμένου να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το περιστατικό», σημείωσε ο κ. Αντωνίου.

Ένα από αυτά που διερευνώνται τόσο από την Αστυνομία, όσο και από την αρμόδια Επιτροπή είναι από πού προμηθεύτηκαν τα ανεμόπτερα οι δύο νεαροί. Ο φίλος του 31χρονου ανέφερε, πάντως, πως ήταν δικά τους και γίνονται ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί από που εισήχθησαν. «Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι τα συγκεκριμένα ήταν ιδιόκτητα αλλά εάν υπάρχει κάτι διαφορετικό θα το δούμε στην πορεία» είπε ο κ. Αντωνίου.

Χθες, εν τω μεταξύ, διενεργήθηκε η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του νεαρού στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, από τους ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξο Ορθοδόξου. Οι δύο διαπίστωσαν πως ο θάνατός του επήλθε από πολλαπλές κακώσεις σώματος και ζωτικών οργάνων. Υπενθυμίζεται πως το θανατηφόρο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 08:30π.μ. προχθές Πέμπτη στην παραλιακή περιοχή «Παρασόλια» στο Κίτι. Ο 31χρονος, που έκανε κάμπινγκ με φίλους του στην περιοχή, σε κάποια στιγμή έχασε τον έλεγχο του ανεμόπτερού του, με αποτέλεσμα να πέσει βράχο κοντά στην ακτή και να βρει ακαριαίο θάνατο.

Πρόκειται για το τρίτο ατύχημα με ανεμόπτερο που σημειώνεται την τελευταία πενταετία στην Κύπρο. Το 2020 και το 2021 σε Λευκωσία και Λάρνακα καταγράφηκαν άλλα δύο, κατά τα οποία τραυματίστηκαν οι χειριστές τους. «Περιστασιακά έχουμε, δυστυχώς, αυτά τα ατυχήματα. Το συγκεκριμένο σπορ είναι λίγο επικίνδυνο, καθώς χρειάζεται καλό χειρισμό του αλεξιπτώτου πλαγιάς, αφού ουσιαστικά είναι ο άνεμος που βοηθά τον χειριστή και εάν πάει κάτι στραβά είναι εύκολο να συμβεί ένα ατύχημα», σημείωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων. Υπέδειξε ακόμη πως οι χειριστές πρέπει «ν’ ακολουθούν τη σχετική νομοθεσία που καθορίζει ορισμένους κανόνες, δηλαδή τις περιοχές στις οποίες μπορούν να αθλούνται, να έχουν κάποια εκπαίδευση, να ελέγχουν τα μηχανήματα τους, τον αέρα όταν πετάνε αλλά και τις ώρες στις οποίες κάνουν paragliding».