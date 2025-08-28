Τριάντα έξι ημέρες μετά τη φονική και καταστροφική πυρκαγιά στην Ορεινή Λεμεσό, υπάρχουν ακόμη κοινότητες που δεν έχουν κάνει τίποτα για να μην ξεσπάσει φωτιά στην περιοχή ευθύνης τους.



Μιλούμε για τα ξηρά χόρτα που βρίσκονται στις άκριες των δρόμων, από τα οποία ξεσπούν συχνά πυκνά πυρκαγιές, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις είναι καταστροφικές.

Παρόλο που η κυβέρνηση διαθέτει κονδύλια στους Επάρχους και αυτοί στις κοινότητες ακριβώς για την απομάκρυνση των ξηρών χόρτων από τις άκριες των δρόμων, εντούτοις κάποια κοινοτικά συμβούλια ούτε καν μπαίνουν στον κόπο να υποβάλουν σχετικό αίτημα.



Είναι αποδεδειγμένο, από τις παραδοχές αξιωματικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πυρκαγιών κάθε χρόνο οφείλονται στη μη απομάκρυνση των ξηρών χόρτων και άλλων αντικειμένων που βρίσκονται στα αυλάκια πλησίον των δρόμων.

Όπως έχει αποδειχθεί, οδηγοί πετούν από το όχημά τους αναμμένα αποτσίγαρα με αποτέλεσμα άθελά τους να μετατρέπονται σε εμπρηστές, αφού λόγω της μη καθαριότητας των ξηρών χόρτων αυτά αρπάζουν φωτιά με αποτέλεσμα να ξεσπούν πυρκαγιές με απρόβλεπτες συνέπειες.

Παρά τις εκκλήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, των Επάρχων αλλά και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για καθαρισμό των χόρτων και στις δυο πλευρές των δρόμων, πολλοί σήμερα παρά τα όσα τραγικά συνέβησαν σε 20 κοινότητες της Λεμεσού, παραμένουν στην προτεραία τους κατάσταση.

Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις τα χόρτα εξαπλώθηκαν στο οδόστρωμα.

Όπως ο δρόμος Κόρνου – Δελίκηπου – Λευκάρων που όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, άσφαλτος, χόρτα και πεύκα έγιναν ένα.

Σε περίπτωση που κάποιος ασυνείδητος ρίξει ένα αποτσίγαρο, τότε είναι σίγουρο ότι θα κλαίμε επί ερειπίων. Μπορεί να μην είναι κύριες οδικές αρτηρίες, αλλά χρησιμοποιούνται από πολλούς οδηγούς που θέλουν ν’ αποφύγουν την κίνηση, ή να διέλθουν μέσα από πευκόφυτη περιοχή.



Είναι φανερό από την έκταση των χόρτων ότι φέτος δεν έχουν καθαριστεί και είναι ευτύχημα πως και δεν έχει ξεσπάσει μέχρι σήμερα φωτιά. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον δρόμο αυτό, είναι παγκύπριο και φάνηκε και από τη φονική πυρκαγιά στα κρασοχώρια της Λεμεσού.

Εκεί όπου είχε προηγηθεί καθαρισμός των χόρτων σώθηκαν κατοικίες, ενώ εκεί που δεν έγινε οτιδήποτε, τα γειτνιάζοντα σπίτια έγιναν παρανάλωμα του πυρός.

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε, μόλις προχθές ο Δήμος Λευκάρων που είναι πλέον υπεύθυνος για τα διαμερίσματα του Κόρνου και Δελίκηπου, έχει προκηρύξει προσφορά για τον καθαρισμό αγριόχορτων από κύριες και αγροτικές οδικές αρτηρίες.