Η Επιτροπή Εκλογής Δικαστών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) εισηγήθηκε, με πλειοψηφία, την υποψηφιότητα της Μαργαρίτας Παπαντωνίου για τη θέση δικαστή που θα εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), η συνεδρίαση της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2025 στο Παρίσι, υπό την προεδρία της Αυστριακής βουλευτού Petra Bayr. Η Επιτροπή εξέτασε τους φακέλους των τριών υποψηφίων που πρότεινε η Κύπρος και προχώρησε σε συνεντεύξεις με όλες.

Η λίστα που είχε κατατεθεί περιλάμβανε τις Έλενα Εφραιμ, Νατάσα Μαυρονικόλα και Μαργαρίτα Παπαντωνίου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή έκρινε την κ. Παπαντωνίου ως καταλληλότερη για τη θέση, ενώ οι υπόλοιπες υποψήφιες εντάχθηκαν επίσης στο τελικό ψηφοδέλτιο με σειρά προτεραιότητας.

Η ΚΣΣΕ, λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση της Επιτροπής, θα προχωρήσει στην εκλογή του νέου δικαστή, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Κύπρο για θητεία εννέα ετών, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.

Στη διαδικασία έχουν δικαίωμα ψήφου τα 306 πλήρη μέλη της ΚΣΣΕ. Αν ο απαιτούμενος αριθμός ψηφισάντων δεν επιτευχθεί την πρώτη μέρα, η ψηφοφορία συνεχίζεται τη δεύτερη.

Η εκλογή του Κύπριου δικαστή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Σύνοδο της ΚΣΣΕ στις 29-30 Σεπτεμβρίου.

