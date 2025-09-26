Για τις 13 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί αναβλήθηκε η διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας στην υπόθεση του Τουρκοκύπριου επιχειρηματία Σιμόν Αϊκούτ, ο οποίος κατηγορείται για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, η κατηγορούσα αρχή ενημέρωσε το δικαστήριο ότι έχει στη διάθεσή της νέο μαρτυρικό υλικό. Η υπεράσπιση ζήτησε χρόνο για να το μελετήσει, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να αποφασίσει την αναβολή της υπόθεσης.

Ο Αϊκούτ θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την επόμενη δικάσιμο, στις 13 Οκτωβρίου.

ΚΥΠΕ