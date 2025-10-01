Ενώπιον του λεγόμενου «επαρχιακού δικαστηρίου» Τρικώμου αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα οι πέντε Ελληνοκύπριοι που παραμένουν υπό παράνομη κράτηση στα κατεχόμενα από τις 19 Ιουλίου.

Η διαδικασία ενώπιον του «δικαστηρίου» αφορά τις «κατηγορίες» που αντιμετωπίζουν για «παράνομη είσοδο σε ξένη περιουσία», «πρόκληση ανησυχίας» και «παραβίαση προσωπικών δεδομένων».

Κατά τη διαδικασία χθες στο «στρατιωτικό δικαστήριο» στην κατεχόμενη Λευκωσία, όπου παρουσιάστηκαν σε σχέση με την «κατηγορία» που αντιμετωπίζουν για «παράνομη είσοδο σε στρατιωτική ζώνη» η υπεράσπιση ζήτησε αναβολή προκειμένου να καλέσει ως μάρτυρα έναν εμπειρογνώμονα από την Τουρκία. Η συνέχιση της ακρόασης ορίστηκε για τις 8 Οκτωβρίου.

ΚΥΠΕ