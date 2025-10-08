Η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 26 περιστατικά, 19 πυρκαγιές και 7 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Ανδρέα Κεττή, λόγω των βροχοπτώσεων και της καταιγίδας «Barbara», η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε δύο περιστατικά στην Επαρχία Πάφου τα οποία αφορούσαν άνοιγμα οχετών ομβρίων υδάτων σε κυκλικό κόμβο και υψηλή στάθμη νερού σε ξενοδοχείο, η οποία υποχώρησε από μόνη της με την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα λόγω δυνατής έντασης αέρα η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε τρεις σπινθηρισμούς ηλεκτρικών καλωδίων της ΑΗΚ, ένα στην Επαρχία Αμμοχώστου και δύο στην Επαρχία Λάρνακας, περιστατικά τα οποία έτυχαν διαχείρισης σε συνεργασία με συνεργεία της ΑΗΚ.