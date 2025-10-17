Προκαλεί ίλιγγο το κόστος ενεργειακής αναβάθμισης των γραφείων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, όπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Μεταφορών. Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν, οι εργασίες που άρχισαν στις 16/1/2025 και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 16/5/2027 με κόστος €11,5εκατ.

Στην περίπτωση της αναβάθμισης των Γραφείων του Τμήματος Δημοσίων Έργων οι εργασίες άρχισαν στις 24/08/2020 και η ολοκλήρωση τους αναμένεται εντός του 2025 έναντι ποσού (συμβολαίου) €7,42εκατ. + ΦΠΑ. Οι δαπάνες από το 2026 θα αφορούν 12ετή συντήρηση του κτηρίου.

Εντύπωση προκαλεί και το κόστος εγκατάστασης Συστήματος Ασφαλείας στην Περίφραξη Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού το οποίο προϋπολογίστηκε σε €5,5 εκατ. Ειδικά για το έτος 2026 προβλέφθηκε δαπάνη € 0,7εκατ.

Όσον αφορά την εγκατάσταση συστημάτων ανίχνευσης σήματος και παρεμπόδισης κλήσεων στο Τμήμα Φυλακών το κόστος αναμένεται να ανέλθει στα €4,15 εκατ. Η ολοκλήρωση προσδιορίζεται για τον Ιούνιο του 2026.

Εξάλλου, το νέο Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης στο Τμήμα Φυλακών, η υλοποίηση του οποίου βρίσκεται υπό εξέλιξη θα κοστίσει €6,3 εκατ. και η Αναμενόμενη δαπάνη για το έτος 2026 θα κυμανθεί σε €3,15 εκατ.

Όσον αφορά το σχέδιο επιδότησης για εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους, σε επιχειρήσεις και τοπικές αρχές, το κόστος θα κυμανθεί στα €4εκατ.

Η αναμενόμενη δαπάνη για το 2026 θα κυμανθεί σε €1,5εκατ.

Για την εγκατάσταση νέων σημείων επαναφόρτισης υψηλής ισχύος για κάλυψη των στόχων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Πολιτικής για την Ανάπτυξη Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων θα δαπανηθούν €2,5εκατ. και για το 2026 προβλέπεται κονδύλι € 0,7εκατ.