Η Κύπρος είναι ένα πολύ σημαντικό μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, δήλωσε την Πέμπτη ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού, Αντρε Ντενκ, μετά από συνάντηση στη Λευκωσία με τον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, σημειώνοντας ότι μαζί με το Υπουργείο Άμυνας προετοιμάζουν ένα συνέδριο υψηλού επιπέδου για την άμυνα στην Κύπρο.

Ο κ. Πάλμας επεσήμανε τη σημασία μιας αμοιβαία επωφελούς και παραγωγικής συνεργασίας στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ προς όφελος της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση στο Υπουργείο Αμυνας, ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας «αποτελεί έναν σημαντικό οργανισμό και άριστο συνεργάτη τόσο για την Κυπριακή Δημοκρατία όσο και για την ίδια την ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης αμυντικών δυνατοτήτων και στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την άμυνα οι οποίες προωθούνται από την ΕΕ».

«Ως Κυπριακή Δημοκρατία, έχουμε επιτύχει να αποτελούμε ένα δραστήριο και φερέγγυο εταίρο στο πλαίσιο των προγραμμάτων του οργανισμού με τη συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Άμυνας και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο», πρόσθεσε. Σημείωσε ότι με τον κ. Ντενκ είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις σε αντικείμενα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας ενόψει των πρωτοβουλιών για την άμυνα, τις νέες δράσεις που έχει αναλάβει το Υπουργείο Άμυνας, τη συνεργασία της Κύπρου στον χρηματοδοτικό μηχανισμό SAFE, καθώς και θέματα που αφορούν την επικείμενη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει την οπτική εμβάθυνσης της συνεργασίας σε θέματα κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας», είπε ο Υπουργός Άμυνας.

«Πέρα από τη συμμετοχή μας σε προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, καταβάλλουμε προσπάθειες για διεύρυνση των συνεργασιών που διατηρούμε τόσο με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με τρίτα κράτη, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας «είναι επίσης πολύ σημαντικός σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη κοινών αμυντικών προγραμμάτων, έρευνας και καινοτομίας».

Το Υπουργείο Άμυνας, ανέφερε, στηρίζει το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας και αμυντικής βιομηχανίας και προωθεί τη σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό και ακαδημαϊκό τομέα για τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ολοκληρώνοντας, επεσήμανε τη σημασία μιας αμοιβαία επωφελούς και παραγωγικής συνεργασίας στο πλαίσιο της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ «προς όφελος της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας».

Στις δικές του δηλώσεις ο κ. Ντενκ είπε ότι η Κύπρος «είναι ένα πολύ σημαντικό μέλος και ένθερμος υποστηρικτής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας», σημειώνοντας ότι προσμονούσε από τον διορισμό του ως εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, να επισκεφθεί την Κύπρο.

Σημείωσε ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας επιτρέπει τη διακυβερνητική αμυντική συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ. «Φέρνουμε κοντά τα 27 Υπουργεία Άμυνας. Είμαστε ο Οργανισμός σας. Και εκπροσωπούμε τη φωνή της Κύπρου στις Βρυξέλλες στον τομέα της άμυνας και λαμβάνουμε πλήρως υπόψη τις εθνικές σας προτεραιότητες κατά την έναρξη νέων έργων, κατά τη συμφωνία προτεραιοτήτων», πρόσθεσε.

«Προσμένω, μαζί με την ομάδα μου, να συνεργαστούμε ακόμη πιο στενά μαζί σας, ειδικά ενόψει της επερχόμενης προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε, σημειώνοντας ότι ο Οργανισμός και το Υπουργείο Άμυνας προετοιμάζουν ένα συνέδριο υψηλού επιπέδου για την άμυνα στην Κύπρο.

ΚΥΠΕ