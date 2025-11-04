Δεν καταγράφηκε ουσιαστική δικαστική εξέλιξη, αλλά εγέρθη ενδιαφέρον νομικό ζήτημα…

Ο λόγος για την σημερινή δικάσιμο στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για την ποινική υπόθεση σε βάρος του Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής Ησαΐα, καθώς και του μοναχού Βαρνάβα, που αφορά ενδεχόμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων μέσω της τοποθέτησης και καταγραφής υλικού μέσω καμερών που είχαν τοποθετηθεί στην μονή Οσίου Αββακούμ.

Ο δικηγόρος αμφότερων των κατηγορούμενων, Ηλίας Στεφάνου, ζήτησε από την έδρα χρόνο για να απαντήσουν οι πελάτες του στις κατηγορίες βασιζόμενος σε δυο ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι, όπως ανέφερε, έλαβε μαρτυρικό υλικό για την υπόθεση πριν από 10 ημέρες.

Το έτερο -και πιο ουσιαστικό- θέμα που ήγειρε έχει να κάνει με ενδεχόμενη σύγκρουση μεταξύ πολιτειακού δικαίου και εκκλησιαστικού δικαίου. Ο κ. Στεφάνου, λοιπόν, ζήτησε χρόνο για να εξετάσει τα δεδομένα. Αίτημα που εγκρίθηκε από την επαρχιακό Δικαστή, Αντριάνα Τζόαν Σολομωνίδου, η οποία όρισε την επόμενη διαδικασία για το πρωί της 22ας Ιανουαρίου.

Είναι προφανές πως θέση της υπεράσπισης είναι πως ο Μητροπολίτης και ο μοναχός χειριζόμενοι προσωπικά δεδομένα (βλ. υλικό από κάμερες) λειτούργησαν στο πλαίσιο του εκκλησιαστικού δικαίου για να διαπιστώσουν κατά πόσον στη Μονή τελούνταν εκκλησιαστικής φύσεως αδικήματα. Το θέμα αυτό κρίθηκε, μάλιστα, από την Ιερά Σύνοδο στη βάση του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, χωρίς να προκύψει κάτι επιλήψιμο.

Είναι ξεκάθαρο ότι το ζήτημα που εγείρει έχει να κάνει ακριβώς με αυτή την παράμετρο, δηλαδή, αν κάτι που βάσει του εκκλησιαστικού δικαίου είναι αποδεκτό, έρχεται σε σύγκρουση με το δίκαιο της κυπριακής Πολιτείας.

Το θέμα με το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που λειτουργούσε στην Μονή, προέκυψε κατόπιν ερευνών της τέως Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνης Λοϊζίδου Νικαλαΐδου, ύστερα και από τη διαρροή διαφόρων βίντεο από χώρους εντός της Μονής που δεν έπρεπε να καταγράφονται.

Η Επίτροπος είχε εισηγηθεί την ποινική δίωξη τριών προσώπων, του Νεκτάριου ως ο υπεύθυνος του συστήματος, του Μητροπολίτη Ησαΐα και ενός μοναχού της Μητρόπολης, ο οποίος λειτουργούσε κατ’ εντολή του Μητροπολίτη.