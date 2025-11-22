Μικρή αύξηση στις πυρκαγιές υπαίθρου αλλά και αστικές καταγράφηκαν φέτος σε σχέση με πέρσι, ενώ υπολείπεται ακόμα ένας και πλέον μήνας πριν μας αποχαιρετίσει το 2025.

Ωστόσο τεράστια είναι η αύξηση των ζημιών από πυρκαγιές φέτος, λόγω της φονικής καταστροφής στην ορεινή Λεμεσού τον περασμένο Ιούλιο. Οι ζημιές από την πυρκαγιά που άρχισε από τη Μαλιά και επεκτάθηκε σε άλλες 19 κοινότητες της Επαρχίας Λεμεσού εκτιμώνται μέχρι στιγμής στα €61 εκατ. χωρίς να υπολογίζονται τα εργοστάσια, αγροτικές περιουσίες και μηχανήματα. Οι εκτιμήσεις ακόμη των ζημιών συνεχίζονται. Υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του έτους, οι ζημιές από τις πυρκαγιές, πλην των δασικών, θα ξεπεράσουν τα €100 εκατ. σε σύγκριση με €29,5 εκατ. που υπολογίστηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία πέρσι. Η διαφορά είναι τεράστια αφού για πρώτη φορά κάηκαν τόσα πολλά υποστατικά, ενώ αν συνυπολογιστεί και η απώλεια δύο ανθρώπινων ζωών, τότε το κόστος είναι δυσβάσταχτο. Όσον αφορά στην καμένη γη αυτή δεν έχει υπολογιστεί συνολικά, αλλά τα 100 τ.χλμ που κάηκαν στη Λεμεσό, βάζουν την φετινή χρονιά ως μια από τις χειρότερες, αν όχι η χειρότερη.

Σύμφωνα με στοιχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, φέτος μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου ξέσπασαν 6.266 πυρκαγιές, είτε στον αστικό ιστό είτε στην ύπαιθρο, σε σύγκριση με 6.717 που είχαμε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024. Ωστόσο αν αφαιρεθούν οι 593 πυρκαγιές που είχαμε πέρσι τον Δεκέμβριο, τότε οι περσινές πυρκαγιές το ίδιο διάστημα με φέτος ανέρχονται στις 6.124.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι τον περασμένο Απρίλιο οι πυρκαγιές εκτοξεύτηκαν πάνω από χίλιες, γεγονός που δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή άφησε το αποτύπωμά της και στην χώρα μας. Είναι πρωτοφανές, Απρίλη μήνα που ουσιαστικά είναι η αρχή της άνοιξης, να ξεσπούν 1091 πυρκαγιές, με το 90% να αφορούν την ύπαιθρο. Τον ίδιο μήνα το 2024 είχαμε 790 πυρκαγιές, δηλαδή 301 περισσότερες φέτος. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που καταγράφεται φέτος είναι πως από τον πρώτο κιόλας μήνα, τον Ιανουάριο, που θεωρείται χειμερινός μήνας, άρχισε η αύξηση των πυρκαγιών και συνεχίστηκε μέχρι και τον Απρίλιο. Τον Μάιο παρατηρήθηκε σημαντική μείωση για να αυξηθούν και πάλι τα περιστατικά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο και ακολούθως τους επόμενους μήνες οι πυρκαγιές να κινούνται λίγο πιο κάτω από πέρσι μέχρι τον μήνα που διανύουμε, όπου σημειώνεται σημαντική μείωση των περιστατικών. Αναλυτικά:

Τον Ιανουάριο φέτος είχαμε 552 πυρκαγιές σε σχέση με 426 το 2024, τον Φεβρουάριο 513 φέτος με 445 το ’24, τον Μάρτιο φέτος καταγράφηκαν 793 πυρκαγιές σε σύγκριση με 666 πέρσι, τον Απρίλιο όπως γράψαμε είχαμε το ρεκόρ όπου οι πυρκαγιές ξεπέρασαν τις χίλιες σε ένα μήνα. Είχαμε 1091 σε σχέση με 790 πέρσι, ενώ τον Μάιο άρχισε να φαίνεται μείωση στα περιστατικά από τις 803 πυρκαγιές πέρσι είχαμε 564 φέτος. Τον Ιούνιο καταγράφηκαν 584 πυρκαγιές σε σχέση με 524 πέρσι, ενώ τον Ιούλιο είχαμε άλλες 462 σε σύγκριση με 437 το ’24. Ο Αύγουστος κυμαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρσι αφού φέτος είχαμε 398 περιστατικά σε σχέση με 423 πέρσι. Η ίδια εικόνα εμφανίζεται και τον Σεπτέμβριο με 424 πυρκαγιές φέτος και 428 πέρσι. Ο Οκτώβριος κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα πέρσι και φέτος αφού το ’24 είχαμε 549 πυρκαγιές και το ’25 515. Για τον μήνα που διανύουμε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, είχαμε ως σήμερα 370 πυρκαγιές, ενώ πέρσι 593.

Απασχολεί έντονα η δράση εμπρηστών

Οι περισσότερες πυρκαγιές ξέσπασαν στην πόλη και επαρχία Λευκωσίας, ακολουθεί από πολύ κοντά η Λεμεσός και τρίτη η Λάρνακα. Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε 1497 πυρκαγιές που ξέσπασαν στην επαρχία Λευκωσίας, σε 1450 πυρκαγιές στην επαρχία Λεμεσού, άλλες 895 στην επαρχία Λάρνακας, σε 715 περιστατικά στην Πάφο, 354 στην Αμμόχωστο, ενώ η ΕΜΑΚ ανταποκρίθηκε σε 81 πυρκαγιές. Διευκρινίζεται ότι ο συνολικός αριθμός ανά επαρχία διαφέρει από τον συνολικό αριθμό των πυρκαγιών (ανά μήνα) που αναφέραμε πιο πάνω, επειδή για αρκετές πυρκαγιές δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η έκθεση γεγονότων και γι’ αυτό δεν είναι περασμένες στο σύστημα ανά επαρχία.

Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε άλλες 4336 ειδικές εξυπηρετήσεις που αφορούσαν είτε αποπαγίδευση προσώπων από τροχαία δυστυχήματα ή από πτώσεις σε χαράδρες ή και ασανσέρ, για άντληση νερών από πλημμυρισμένα υποστατικά κ.ά. Επίσης φέτος η Υπηρεσία δέχθηκε 650 ψευδείς κλήσεις, δηλαδή ανταποκρίθηκε για ανύπαρκτα περιστατικά.

Οι αιτίες πρόκλησης πυρκαγιών όπως καταγράφονται από την Πυροσβεστική, συνεχίζουν να είναι οι ίδιες κάθε χρόνο. Όπως μας αναφέρθηκε, το 90% των πυρκαγιών οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή είτε προκαλούνται από αμέλεια ατόμων που ασχολούνται με το καψάλισμα, είτε από απερισκεψία κάποιου που προσπαθεί να συγκολλήσει μια κατασκευή και οι σπινθήρες προκαλούν έκρηξη πυρκαγιάς, ή και από κακόβουλες πράξεις.

Οι Αρχές που έχουν την ευθύνη της πρόληψης αλλά και της πυρόσβεσης, έχουν παρατηρήσει φέτος πως αρκετές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στις ίδιες περιοχές πολλές φορές, ή μπορεί σε μια περιοχή να υπήρχαν διαφορετικές εστίες ταυτόχρονα, γεγονός που παραπέμπει αμέσως σε έργο εμπρηστών. Αυτό έχει διαπιστωθεί τόσο στην επαρχία Πάφου όσο και της Λεμεσού, γι’ αυτό και είχαν οργανωθεί προληπτικές περιπολίες ώστε να εντοπιστούν οι εμπρηστές.

Ιδιαίτερη αίσθηση είχε προκαλέσει η σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να είχε επιχειρήσει να βάλει φωτιά με τη χρήση στερεού πετρελαίου παρά το δάσος Τροόδους, ωστόσο ευτυχώς αυτή κατασβέστηκε από διερχόμενο πολίτη.

Προληπτικά μέτρα

Για σκοπούς πρόληψης των πυρκαγιών, τόσο η Πυροσβεστική όσο και το Τμήμα Δασών, έχουν εγκαταστήσει συστήματα ανίχνευσης καπνού, κάμερες με αισθητήρες, ενώ διενεργούνται από αέρος περιπολίες με σκοπό τον εντοπισμό καπνού. Την ίδια ώρα επιστρατεύονται και τα drones που διαθέτουν οι δύο υπηρεσίες τόσο για προληπτικούς λόγους όσο και για σκοπούς καλύτερης εικόνας σε περίπτωση που ξεσπάσει φωτιά.

Παράλληλα, αυτό το διάστημα η Πυροσβεστική Υπηρεσία εξοπλίζεται με ειδικούς αισθητήρες και κάμερες που θα εγκατασταθούν σε όλες τις βιομηχανικές ζώνες, ώστε να έχει εικόνα καθ’ όλο το 24ωρο και σε περίπτωση που ξεσπάσει φωτιά να ανταποκρίνεται άμεσα και να μην περιμένει ειδοποίηση.