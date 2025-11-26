Ζημιές σε συνολικά 26 κατοικίες προκλήθηκαν από τον ισχυρό ανεμοστρόβιλο που έπληξε χθες Τρίτη την Κοινότητα Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου.

Όπως δήλωσε η Φλώρα Γεωργίου, Αναπληρώτρια Επαρχος Αμμοχώστου «χθες συνολικά 20 ιδιοκτήτες υποστατικών είχαν επικοινωνήσει με την Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου και ανέφεραν ότι υπέστησαν ζημιές από τον ανεμοστρόβιλο στην Κοινότητα Αυγόρου και στο Φρέναρος».

Πρόσθεσε ότι «σήμερα Τετάρτη επικοινώνησαν μαζί μας άλλοι 6 ιδιοκτήτες υποστατικών και ανέφεραν πως υπέστησαν ζημιές οι κατοικίες τους».

Η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου απέστειλε συνεργείο επί τόπου προκειμένου να καταγράψουν τις ζημιές, είπε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η κ. Γεωργίου είπε πως «από την στιγμή που τα συνεργεία της Επαρχιακής Διοίκησης έχουν καταγράψει και φωτογραφίσει τις ζημιές που υπέστησαν τα υποστατικά, οι ιδιοκτήτες θα προχωρήσουν στην επιδιόρθωση των ζημιών».

«Οι ιδιοκτήτες των υποστατικών θα κρατήσουν τις αποδείξεις για τα χρήματα που ξόδεψαν για τις σχετικές επιδιορθώσεις που έγιναν» είπε.

Ανέφερε ακόμα πως «εάν και εφόσον το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει να δοθούν αποζημιώσεις, τότε οι ιδιοκτήτες των υποστατικών θα προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις στην Επαρχιακή Διοίκηση, για να διεκδικήσουν τα χρήματα τους».

Υπενθυμίζεται ότι ο ανεμοστρόβιλος υφάρπασε στέγες, φωτοβολταϊκά συστήματα και θερμοσίφωνες που βρίσκονταν πάνω σε στέγες σπιτιών ενώ υπήρχαν και πτώσεις δέντρων σε δρόμους και αυλές οικιών.

ΚΥΠΕ