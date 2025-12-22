Καταγγελία από τρία μέλη της διοικούσας επιτροπής του Συνεργατικού Οργανισμού Διαθέσεως Αμπελουργικών Προϊόντων Λτδ (ΣΟΔΑΠ) που στρέφονται κατά αξιωματούχου του Οργανισμού και του τέως υπουργού Ενέργειας, Γιώργου Παπαναστασίου, υποβλήθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», οι ισχυρισμοί και τα ντοκουμέντα που συνοδεύουν την καταγγελία, τέθηκαν ενώπιον του ερευνητικού αυτού Σώματος τον περασμένο Νοέμβριο. Δεν προκύπτει ξεκάθαρη πληροφόρηση κατά πόσον η καταγγελία και οι ισχυρισμοί, έχουν περάσει από τον μηχανισμό αξιολόγησης της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Εντούτοις, βάσει πληροφοριών και σαφών ενδείξεων του «Φ», η καταγγελία δεν έχει απορριφθεί, ενώ θα διερευνηθεί για να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι ανεδαφική ή όχι.

Οι ισχυρισμοί

Άξονας των καταγγελιών των τριών διοικητικών στελεχών του ΣΟΔΑΠ είναι χειρισμοί για παραθαλάσσιο τεμάχιο γης στην Κάτω Πάφο έκτασης 40.000 τετραγωνικών μέτρων κι αξίας €40 εκατ., όπως αναφέρουν οι καταγγέλλοντες.

Το εν λόγω «φιλέτο» είχε ενοικιαστεί στη βάση γραπτής συμφωνίας για περίοδο 35 ετών σε ιδιωτική εταιρεία μετά από δημόσιες προσφορές του ΣΟΔΑΠ. Η εταιρεία με τη σειρά της δέσμευσε το ακίνητο σε τραπεζικό οργανισμό, αλλά μετά από διαδικασία πτώχευσης η διαχείριση του ακινήτου περιήλθε σε εταιρεία εκμετάλλευσης περιουσιακών στοιχείων. Μετά από διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, παρουσιάστηκε ως λύση η ενοικίαση του ακινήτου σε συγκεκριμένη εταιρεία για περίοδο 70 ετών έναντι ποσού πέραν των €100 εκατ.

Αυτό που καταλογίζεται σε υψηλόβαθμο στέλεχος του ΣΟΔΑΠ, σε νομικό σύμβουλο και στον τέως υπουργό Ενέργειας, είναι πως ενήργησαν με τρόπο ώστε να παρακαμφθεί η διαδικασία δημόσιων προσφορών με αποτέλεσμα να προδιαγραφεί η ενοικίαση του τεμαχίου γης σε συγκεκριμένη εταιρεία.

«Χωρίς έγκριση»

Πιο συγκεκριμένα, οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν ότι «κατά ή περί το 2024» υψηλόβαθμο στέλεχος του Συνεργατικού Οργανισμού Διαθέσεως Αμπελουργικών Προϊόντων και νομικός σύμβουλος ανακοίνωσαν στην Επιτροπή του ΣΟΔΑΠ «(…) ότι έχουν καταλήξει με την εταιρεία … και/ ή συνδεδεμένη και/ ή θυγατρική της εταιρεία για την παραχώρηση προς ενοικίαση για περίοδο 70 ετών του ακινήτου. Μάλιστα, αρνήθηκαν να αποκαλύψουν στα μέλη της διοικούσας επιτροπής περισσότερες πληροφορίες και επικαλέστηκαν σύμβαση εμπιστευτικότητας μεταξύ του προέδρου και της εταιρείας (…). Οι πιο πάνω πράξεις έγιναν χωρίς έγκριση της Επιτροπής ή του Εφόρου, εν αγνοία όλων μας(…)».

Προστίθεται, ακόμη, ότι «η συμφωνία δεν υπογράφηκε, αλλά ούτε και η Επιτροπή δέχθηκε να λάβει τέτοια απόφαση. Η θέση η δική μας και άλλων μελών ήταν ότι η όποια διαδικασία έπρεπε να γίνει με διαφάνεια, να γνωρίζουν όλοι τις λεπτομέρειες και το τι συζητείται στις διαβουλεύσεις και σίγουρα, λόγω της αξίας του ακινήτου και των τεράστιων κεφαλαίων, να προκηρυχθούν δημόσιες προσφορές, ως η ανέκαθεν κοινή πρακτική του ΣΟΔΑΠ, οι οποίες να αξιολογηθούν από την Επιτροπή, από το γραφείο του Εφόρου Συνεργατισμού και να επιλεχθεί η πιο συμφέρουσα για τον ΣΟΔΑΠ. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για ιδιαίτερα μεγάλης αξίας περιουσία του ΣΟΔΑΠ ΛΤΔ, ο οποίος ΣΟΔΑΠ ανήκει στους χιλιάδες μετόχους του, αφού πρόκειται για συνεργατική εταιρεία. Τα πιο πάνω πρόσωπα αρνήθηκαν τις εισηγήσεις μας και επέμεναν να προχωρήσουν με την … (σ.σ. ονομασία εταιρείας), χωρίς προκήρυξη και διαβούλευση και αξιολόγηση προσφορών».

Και συνεχίζουν οι καταγγέλλοντες: «Τα πιο πάνω καταγγέλθηκαν με επιστολές μας στον Έφορο και στο αρμόδιο Υπουργείο και διατάχθηκε έρευνα. Από όσα έχουν ενημερωθεί τα μέλη, η έρευνα κατέδειξε σοβαρά σφάλματα στην διαδικασία (…). Τη θέση αυτή υιοθέτησε ο Έφορος, ο Βοηθός Έφορος αλλά και ο αρμόδιος Υπουργός, οι οποίοι με επίσημη γραπτή επιστολή ενημέρωσαν την διοικούσα επιτροπή του ΣΟΔΑΠ. Μάλιστα, συστάθηκε και ειδική επιτροπή (…) για υλοποίηση των ανωτέρω. Εξ όσων έχουμε πληροφορηθεί, προ ολίγων ημερών, σε ειδική σύσκεψη, στην παρουσία και της … (σ.σ. ονομασία εταιρείας), υπό του υπουργού Εμπορίου, και παρά τα ανωτέρω, ο υπουργός Εμπορίου έδωσε οδηγίες όπως η επιτροπή διαβουλευθεί με την … (σ.σ. ονομασία εταιρείας) και αν είναι συμφέρουσα για τον ΣΟΔΑΠ η προσφορά της εταιρείας να υλοποιηθεί η συμφωνία, χωρίς να προκηρυχθούν δημόσιες προσφορές και να ακολουθηθεί η ανάλογη διαδικασία».

Διαψεύδει κατηγορηματικά ο κ. Παπανστασίου

Ο τέως υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου, διέψευσε κατηγορηματικά τα όσα καταγγέλλονται. Αφού πρώτα του αναφέραμε επιγραμματικά ότι καταλογίζεται παράκαμψη νενομισμένων διαδικασιών σε ό,τι αφορά το ακίνητο, απέδωσε την καταγγελία σε δυο φατρίες που διεκδικούν το «φιλέτο».

Ο κ. Παπαναστασίου μιλώντας την Παρασκευή στον «Φ» είπε πως το θέμα έτυχε χειρισμού από τον μηχανισμό εσωτερικού ελέγχου του Υπουργείου του οποίου προΐστατο μέχρι πρότινος.

«Δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση από τον Υπουργό» μας τόνισε αναφερόμενος στο άτομό του.

Στη συνέχεια, ο κ. Παπαναστασίου αναφέρθηκε λεπτομερώς στα βασικά γεγονότα. Εξήγησε πως το θέμα τέθηκε υπό την εποπτεία εταιρείας διαχείρισης δανείων λόγω της κατάστασης του προηγούμενου ενοικιαστή (σ.σ. τέθηκε υπό διαχείριση). Υπέδειξε πως σε Γενική Συνέλευση του ΣΟΔΑΠ παρουσιάστηκε η λύση από την εταιρεία διαχείρισης προβληματικών δανείων και συγκεκριμένα το ενδιαφέρον άλλης εταιρείας για ενοικίαση του ακινήτου.

Πρόσθεσε πως ο ίδιος μετά από καταγγελίες είχε αναθέσει στο μηχανισμό εσωτερικού ελέγχου του Υπουργείου τη διερεύνηση του ζητήματος και την εξεύρεση λύσης. Συμπλήρωσε ότι υπήρξε συνεργασία «και με δυο ανεξάρτητους ελεγκτικούς οίκους». Ο τέως υπουργός κατέληξε: «Μας παρουσιάστηκε από τον εσωτερικό έλεγχο του Υπουργείου η κατάσταση σε σύσκεψη και έγινε συγκεκριμένη πρόταση. Δεν παρακάμφθηκε οποιαδήποτε διαδικασία. Όλα έγιναν νομότυπα».

Για πολιτικό η καταγγελία που προωθήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Εξελίξεις τον Ιανουάριο με «Κράτος Μαφία» και Τμήμα Φορολογίας

Πάντως, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς όλη αυτή την περίοδο δέχεται καταγγελίες για πολιτειακούς ή/και πολιτικούς αξιωματούχους, αξιολογώντας έκαστη περίπτωση και λαμβάνοντας τις ανάλογες αποφάσεις μέσω του εσωτερικού μηχανισμού που έχει εγκαθιδρύσει.

Ενδεικτική είναι και η καταγγελία που προωθήθηκε πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για διερεύνηση. Γι΄ αυτή την υπόθεση δόθηκαν ξεκάθαρες ενδείξεις στην -έστω λιτή- ανακοίνωση της Αρχής.

Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς είχε κάνει λόγο για «εν ενεργεία αξιωματούχο» και «ενδεχόμενη κακοδιαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Αυτές οι δυο φράσεις δίδουν κατεύθυνση ως προς την ιδιότητα του προσώπου που ελέγχεται και το οποίο ασχολείται ενεργά με την πολιτική.

Επιπρόσθετες πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν πως η ανώνυμη καταγγελία στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς περιλάμβανε συγκεκριμένες αναφορές για τον καταγγελλόμενο. Σύμφωνα πάντα με τα όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ο καταγγέλλων καταλόγισε στον αξιωματούχο ότι λάμβανε χρήματα για να διατηρεί γραφείο κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το περιεχόμενο της καταγγελίας, το σχετικό κονδύλι διατίθεται για ενοικίαση οικιστικής μονάδας χωρίς τις απαραίτητες γραφειακές πρόνοιες. Επιπλέον, μέρος ευρωπαϊκού κονδυλίου φαίνεται να διατέθηκε σε εκδήλωση δεν είχε να κάνει με το ευρωπαϊκό αξίωμα του καταγγελλόμενου.

Θυμίζουμε ότι η ύπαρξη ανώνυμης καταγγελίας έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς την περασμένη Παρασκευή. Σ΄ αυτήν προβάλλονται ισχυρισμοί για μη ορθή διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων από εν ενεργεία αξιωματούχο.

Λειτουργοί της Αρχής φέρονται να έχουν κάνει αξιολόγηση της καταγγελίας και πρωταρχική διερεύνηση, πριν να αποφασιστεί η προώθησή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO). Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένεται να διορίσει εντεταλμένη λειτουργό για αξιολόγηση του υλικού που συνοδεύει την καταγγελία. Αυτό αναμένεται να γίνει σε μια περίοδο εντός δυο μηνών. Από εκεί και πέρα, ακολουθεί εξέταση των στοιχείων προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσον αιτιολογείται έναρξη ποινικής έρευνας ή όχι. Με άλλα λόγια, οι όποιες εξελίξεις αναμένεται να σημειωθούν εντός των πρώτων μηνών του 2026.

Στο μεταξύ, μέχρι και τον Ιανουάριο αναμένονται εξελίξεις σε ό,τι αφορά την υπόθεση για το «Κράτος Μαφία», αλλά και καταγγελία που έγινε από ανώτερο λειτουργό του Τμήματος Φορολογίας σε βάρος αξιωματούχου.