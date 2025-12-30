Η πιο ψυχρή νύχτα του φετινού χειμώνα μέχρι στιγμής καταγράφηκε χθες σε αρκετές πεδινές και παράλιες περιοχές, καθώς ο ανέφελος ουρανός σε συνδυασμό με τους εξασθενημένους ανέμους οδήγησαν στην εκδήλωση έντονης θερμοκρασιακής αναστροφής.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις, η ελάχιστη θερμοκρασία στον σταθμό του Τμήματος Μετεωρολογίας στην Αθαλάσσα πλησίασε τους 0°C, φτάνοντας συγκεκριμένα τους 0,8°C. Την ίδια ώρα, σε περιοχές κοντά στα παράλια η θερμοκρασία υποχώρησε μέχρι και τους 3°C, όπως σε Ζύγι, Αεροδρόμιο Λάρνακας, Αραδίππου και Ξυλοφάγου.