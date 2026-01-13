Αρχίζει την Πέμπτη ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών, η συζήτηση δύο προτάσεων νόμου του γενικού γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου, με τις οποίες επιδιώκεται η άσκηση ελέγχου στην απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς τρίτων χωρών, ώστε να αποτραπεί η ανεξέλεγκτη αγορά ακινήτων, κάτι το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις συμβαίνει καμουφλαρισμένα μέσω εταιρειών.

Σημαντική θεωρείται και η πρόνοια, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η απόκτηση δασικής ή γεωργικής γης και ακίνητης ιδιοκτησίας γειτνιάζουσας με τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός.

Στις προτάσεις προνοείται η αγορά είτε ενός διαμερίσματος είτε μιας οικίας και τέρμα. Παράλληλα, αποτρέπεται και η απόκτηση ακινήτων από αλλοδαπούς οι οποίοι κρύβονται πίσω από εταιρείες.

Με τις προτάσεις Στεφάνου διασαφηνίζεται ότι «κυπριακή ή/και ευρωπαϊκή εταιρεία ελεγχόμενη από αλλοδαπούς δεν εξαιρείται από τον ορισμό του όρου “αλλοδαπός”».

Εξάλλου, καταργούνται διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να καλυφθούν τα κενά που επιτρέπουν την απόκτηση μεγάλης έκτασης γης από αλλοδαπούς.

Σύμφωνα πάντα με τις προτάσεις του γενικού γραμματέα του ΑΚΕΛ, δεν θα απαιτείται άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου για απόκτηση είτε ενός διαμερίσματος είτε μίας οικίας εμβαδού μέχρι 200 τετραγωνικά μέτρα ή ενός γραφείου με εμβαδό μέχρι τριακοσίων (300) τετραγωνικών μέτρων.

Το ίδιο ισχύει και για εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από αλλοδαπούς.

Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τις προτάσεις νόμου, αναφέρεται πως σκοπός είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας να μη δύναται να αποδεχθεί τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας ή την καταχώριση σύμβασης πώλησης ή ανταλλαγής ή εκχώρησης ακίνητης ιδιοκτησίας, στην περίπτωση κατά την οποία εφαρμόζονται οι περιορισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμου.

Στην ίδια αιτιολογική έκθεση αναφέρεται επίσης, πως οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες προς ενίσχυση του ελέγχου νομιμότητας στην απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς. Παράλληλα, αποσκοπούν στην αποτροπή της έμμεσης απόκτησης ακινήτων από αλλοδαπούς μέσω εταιρειών ή σύναψης συμβάσεων εκχώρησης, καθώς και κατοχύρωση της διαφάνειας ως προς την ταυτότητα των πραγματικών δικαιούχων των νομικών προσώπων που αποκτούν ακίνητη ιδιοκτησία στη Δημοκρατία.

Με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

-Διεύρυνση του ορισμού του όρου «εταιρεία ελεγχόμενη από αλλοδαπούς», ώστε να περιλαμβάνει επίσης οποιονδήποτε οργανισμό στον οποίο ο πραγματικός δικαιούχος δυνάμει των διατάξεων του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου είναι αλλοδαπός.

-Κατάργηση ορισμένων διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας οι οποίες παρουσιάζουν κενά και ερμηνευτικές ασάφειες, ήτοι, μεταξύ άλλων, αυτών που αφορούν την απόκτηση μεγάλης έκτασης γης από αλλοδαπούς.

-Εισαγωγή πρόνοιας σύμφωνα με την οποία δεν θα απαιτείται άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου σε περίπτωση που η απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο αφορά την απόκτηση ενός διαμερίσματος ή μίας κατοικίας με εμβαδό μέχρι διακοσίων (200) τετραγωνικών μέτρων, ενός καταστήματος με εμβαδό μέχρι διακοσίων (200) τετραγωνικών μέτρων ή ενός γραφείου με εμβαδό μέχρι τριακοσίων (300) τετραγωνικών μέτρων.

-Εισαγωγή πρόνοιας, ώστε νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο από αλλοδαπούς να δύναται να αποκτήσει, χωρίς άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ένα κατάστημα με εμβαδό μέχρι διακοσίων (200) τετραγωνικών μέτρων ή ένα γραφείο με εμβαδό μέχρι τριακοσίων (300) τετραγωνικών μέτρων.

-Απαγόρευση της απόκτησης από αλλοδαπούς δασικής ή γεωργικής γης και ακίνητης ιδιοκτησίας γειτνιάζουσας με τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός ή περιοχή ή/και υποδομές ζωτικής σημασίας.