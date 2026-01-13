Το Υπουργείο Εξωτερικών συμβουλεύει τους Κύπριους πολίτες όπως αποφύγουν όλα τα ταξίδια στο Ιράν λόγω της παρούσας εσωτερικής κατάστασης ασφαλείας και του αυξημένου κίνδυνου περιφερειακής κλιμάκωσης. Επιπλέον, παροτρύνονται οι Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται εκεί όπως εγκαταλείψουν άμεσα τη χώρα ενόσω πραγματοποιούνται ακόμα εμπορικές πτήσεις.
Ταξιδιωτική οδηγία από το ΥΠΕΞ της Κυπριακής Δημοκρατίας: «Εγκαταλείψτε άμεσα το Ιράν»
