Μάχη για τη ζωή του δίνει 64χρονος μετά από οδική σύγκρουση στο Αυγόρου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, ο Σταθμός Ξυλοφάγου πληροφορήθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου ότι γύρω στις 4:45 το απόγευμα της ίδιας ημέρας είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο 64χρονος, ο οποίος ήταν σοβαρά τραυματισμένος στο κεφάλι μετά από τροχαίο που συνέβη στο χωριό Αυγόρου.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν, φαίνεται ο 64χρονος ενώ οδηγούσε το μοτοποδήλατο του, έχασε τον έλεγχο και να προσέκρουσε σε τοίχο παρακείμενης οικίας.

Σύμφωνα με τους ιατρούς, ο 64χρονος φέρει εσωτερική αιμορραγία και κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ξυλοφάγου σε συνεργασία με την Τροχαία Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.