Με νέα 24ωρη στάση εργασίας αύριο Τρίτη συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι οδηγοί ταξί, από τις 6πμ, μέχρι την Τετάρτη η ώρα 6πμ.

Η Παγκύπρια Συντεχνία Αστικών Ταξί ΠΟΑΤ σημειώνει σε ανακοίνωσή της πως καμία ενέργεια και συνάντηση δεν έχει γίνει από μέρους των εμπλεκόμενων φορέων.

Η σχετική ανακοίνωση

Η Παγκύπρια Συντεχνία Αστικών Ταξί ΠΟΑΤ, πληροφορεί όλα τα μέλη της και μη μέλη, ότι μετά την τετράωρη στάση εργασίας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13/1/2026 και λόγω του ότι καμία ενέργεια και συνάντηση δεν έχει γίνει από μέρους των εμπλεκομένων φορέων, συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας όπως είχαμε ανακοινώσει, με 24ωρη στάση εργασίας αύριο Τρίτη 20/01/2026 από τις 6πμ μέχρι την Τετάρτη 21/01/2026 ώρα 6πμ.

Σε περίπτωση που δεν ληφθούμε υπόψη ούτε αυτή την φορά, θα συνεχίσουμε σε επ’αόριστον απεργία την Τρίτη 27/1/2026.

Χώροι συνάντησης στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και στην Λεμεσό στο χώρο στάθμευσης του Ποταμού Γερμασόγειας.