Σε 13 και επτά χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκαν από το Κακουργιοδικείο που συνεδρίασε στην Πάφο, ένας 50χρονος και ένας 38χρονος αντίστοιχα για υπόθεση παράνομης κατοχής και εμπορίας ναρκωτικών.

Πρόκειται για την υπόθεση της κατάσχεσης πέραν των 34 κιλών κάνναβης που εντόπισε η ΥΚΑΝ στις 3 Δεκεμβρίου 2024, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης στην επαρχία Πάφου. Συγκεκριμένα, μέλη της ΥΚΑΝ, έπειτα από αξιολόγηση σχετικών πληροφοριών, ανέκοψαν νωρίς το πρωί της μέρας εκείνης αυτοκίνητο που οδηγούσε 37χρονος στον αυτοκινητόδρομο Πάφου–Λεμεσού.

Κατά τη διενέργεια έρευνας στο όχημα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου 4 κιλών και 820 γραμμαρίων.

Ακολούθως, βάσει δικαστικού εντάλματος, διενεργήθηκε έρευνα σε υποστατικό 48χρονου σε αγροτική περιοχή της Πάφου, στην παρουσία τριών προσώπων. Κατά την έρευνα εντοπίστηκε σε πλαστικό ντεπόζιτο νερού ποσότητα κάνναβης βάρους περίπου 29 κιλών και 455 γραμμαρίων, καθώς και ζυγαριά ακριβείας.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης είχαν συλληφθεί τρία πρόσωπα ηλικίας 37, 48 και 33 ετών. Μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας, το Κακουργιοδικείο επέβαλε ποινές φυλάκισης 13 και επτά ετών, στους δύο πρώτους κατηγορούμενους.