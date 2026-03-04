Πυρκαγιά ξέσπασε σε αυτοκίνητα σε υποστατικό πώλησης αυτοκινήτων πολυτελείας, ιδιοκτησία δύο αντρών ηλικίας 33 και 22 ετών, στη Γερμασόγεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4.00 τα ξημερώματα και κατασβήστηκε από Πυροσβεστική Υπηρεσία. Καταστράφηκαν δύο οχήματα, εξωτερικά του υποστατικού, ενώ άλλα έξι οχήματα στον εσωτερικό χώρο ελέγχονται για πιθανές ζημιές που έχουν υποστεί.

Η σκηνή αποκλείστηκε και οι εξετάσεις συνεχίζονται από Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία για να εξακριβωθούν τα αίτια.