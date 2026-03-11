Πυρκαγιά σε λεωφορείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεμεσό, κοντά σε δημοτικό σχολείο, θέτοντας σε κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο οδηγός του οχήματος αντιλήφθηκε έγκαιρα τη φωτιά και εξήλθε χωρίς να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στις 05:52 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε λεωφορείο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο πλησίον δημοτικού σχολείου στη Λεμεσό.

Στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Αγίου Ιωάννη «Λοχία Βασίλη Κρόκου», με τη φωτιά να τίθεται υπό έλεγχο στις 06:07.

Η πυρκαγιά εντοπίστηκε από τον οδηγό με την εκκίνηση του λεωφορείου, ο οποίος εγκατέλειψε το όχημα έγκαιρα και χωρίς να υποστεί τραυματισμό.

Από τη φωτιά υπέστη εκτεταμένες ζημιές ο χώρος της μηχανής του λεωφορείου, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς θα εξεταστούν αργότερα σήμερα σε συνεργασία με την Αστυνομία και την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.