Η εκδήλωση «Αντιμικροβιακή Αντοχή: Μια Πρόκληση για το Σύστημα Ενιαίας Υγείας», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου 2026, από τις 13:30 έως τις 17:00, στη Λεβέντειο Πινακοθήκη στη Λευκωσία, οργανώνεται από τη ΜΚΟ Animal Advocacy & Food Transition, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Ομοσπονδία Κτηνιάτρων Ευρώπης, με την υποστήριξη του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου.

Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η αντιμικροβιακή αντοχή (AMR) αναγνωρίζεται ως μία από τις σοβαρότερες παγκόσμιες προκλήσεις για την υγεία, με σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και τα συστήματα τροφίμων. Παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει πρόοδο στη μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών στα ζώα, τα πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι η πρόοδος αυτή επιβραδύνεται, αναδεικνύοντας την ανάγκη αντιμετώπισης των δομικών παραγόντων που οδηγούν στη χρήση τους.

Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στις συνδέσεις μεταξύ της αντιμικροβιακής αντοχής, της καλής διαβίωσης των ζώων και των συστημάτων εκτροφής, και αποσκοπεί στο να εξετάσει πώς η βελτίωση της υγείας των ζώων, των γεωργικών πρακτικών και της πρόληψης μπορεί να συμβάλει στη μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών και στην ενίσχυση της ανταπόκρισης της ΕΕ στην AMR.

Σχετικά με την εκδήλωση

Η εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό από την Όλγα Κήκου, Διευθύντρια του Animal Advocacy & Food Transition, και θα ακολουθήσει εναρκτήρια ομιλία από την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρία Παναγιώτου.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης και της πράξης:

Nancy De Briyne — Ομοσπονδία Κτηνιάτρων Ευρώπης

Cóilín Nunan — Alliance to Save Our Antibiotics

Δημήτρης Τσάλτας — Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κωνσταντίνος Τσιούτης — Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σμαράγδα Σωτηράκη — Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αλέξανδρος Στεφανάκης — Βιοερευνητικά Εργαστήρια ΑΕ – Biolab Crete

Δημήτρης Επαμεινώνδας — Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος

Η συζήτηση θα εξετάσει τρόπους αντιμετώπισης στην πράξη της αντιμικροβιακής αντοχής, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αντιμικροβιακών στην κτηνιατρική και στα συστήματα εκτροφής, και θα εστιάσει σε πρακτικές κατευθύνσεις για την ενίσχυση μιας πιο προληπτικής και συστημικής προσέγγισης.

Εγγραφή

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται εγγραφή έως την Τρίτη 28 Απριλίου.