Μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, το πέτρινο κτήριο που δεσπόζει στην είσοδο του αλιευτικού καταφυγίου στο Λατσί, χρησιμοποιείτο για την αποθήκευση χαρουπιών, εξ ου και η ονομασία με την οποία έμεινε γνωστό: Αποθήκες χαρουπιών.

Ακολούθησαν πολλά χρόνια παραμέλησης, ερήμωσης και άγονων σχεδιασμών για την εκμετάλλευση του χώρου. Για να φτάσουμε σήμερα να εγκαινιάζουμε εκεί το Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού, ένα έργο μοναδικό στην επαρχία, ενδεχομένως και παγκύπρια, το οποίο εντυπωσίασε ήδη με την επίσημη πρώτη την περασμένη Παρασκευή, κατά τα εγκαίνια του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η ναυτική ιστορία συναντά την τεχνολογία

Ο πολυχώρος προβάλλει την πλούσια ναυτική δραστηριότητα και την ενασχόληση με το θαλάσσιο εμπόριο, τον ρόλο του λιμανιού στην αρχαιότητα με τις εξαγωγές χαλκού και αργότερα μαύρου χρυσού, την αλιεία και πιο πρόσφατα τον τουρισμό καθώς και την μοναδική βιοποικιλότητα της περιοχής.

Το Μουσείο υψηλής τεχνολογίας Θάλασσας και Πολιτισμού Πόλης-Λατσιού παρουσιάζει την αφήγηση της περιοχής με ιστορίες και εμπειρίες, που ζωντανεύουν μέσα από τις καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές και προβολές.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στις τέσσερις αίθουσες του Πολυχώρου διαδραστικούς χάρτες και ιστορικές αναδρομές, ταινίες σε Video walls και διαδραστικά βίντεο, εικονική πραγματικότητα, εκθέματα ναυσιπλοίας και θαλάσσιας αρχαιολογίας, παιχνίδια γνώσεων και επαυξημένης πραγματικότητας.

Το νέο μουσείο κατασκευάσθηκε κατά 85% με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Θάλασσα 2014-2020 και Θάλασσα, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια 2021-2027 και το υπόλοιπο 15% από τον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, με ενδιάμεσο φορέα υλοποίησης το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου, και κόστισε 2 εκατομμύρια ευρώ.

Πρωταρχικός στόχος με την υλοποίηση του Πολυχώρου είναι να προβληθεί η φυσική, ναυτική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, δημιουργώντας ένα καινοτόμο Μουσείο με τεχνολογίες και μουσειακές εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών, που να ανταποκρίνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Επιπλέον με αυτό το έργο θεωρείται δεδομένο ότι θα αναβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν του διαμερίσματος Χρυσοχούς, προσφέροντας ποιότητα και καινοτομία στις χιλιάδες των ντόπιων και ξένων τουριστών που το επισκέπτονται κάθε χρόνο.

Την μετατροπή του χώρου σε Πολυχώρο- Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού ανέλαβε και υλοποίησε το Κέντρο Επιστημονικής Αριστείας του ΤΕΠΑΚ «Ερατοσθένης».