Tα αποθέματα ψαριών λιγοστεύουν και ορισμένα είδη ψαριών είναι προς εξαφάνιση στον τόπο μας, σύμφωνα με τους επαγγελματίες ψαράδες της Πάφου, oι οποίοι τονίζουν ότι κινδυνεύει να εξαφανιστεί πλέον το παραδοσιακό επάγγελμα του ψαρά.

Μεταξύ των λόγων αυτής της κατάστασης, επισημαίνουν, είναι η νέα τεχνολογία, η υπεραλίευση, η ρύπανση της θάλασσας και το παράνομο ψάρεμα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες ψαράδες στην Πάφο, σημείωσαν, είναι μεγαλύτερα από τις άλλες επαρχίες. Ενδεικτικά αναφέρονται στο ωράριο που τους επιβλήθηκε μέχρι τις 10:00 το πρωί το καλοκαίρι και μέχρι 11:00 το χειμώνα, προκειμένου να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο λιμανάκι Κάτω Πάφου για να ψαρέψουν.

Οι επαγγελματίες αλιείς αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τον χώρο στάθμευσης καθώς και πρόβλημα στέγασης για τις ανάγκες του Συνδέσμου τους, επισημαίνουν ακόμα, τονίζοντας ότι επιβάλλεται η αναβάθμιση της εισόδου και της εξόδου των σκαφών από την «μπούκα» του λιμανιού και η δημιουργία χώρου για την πώληση φρέσκου ψαριού απευθείας στον καταναλωτή.

Τα αιτήματα τους τα έχουν υποβάλει στους αρμόδιους φορείς εδώ και χρόνια ωστόσο δεν έχει γίνει τίποτε μέχρι στιγμής, επισημαίνουν εκπρόσωποι του κλάδου.