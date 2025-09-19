Η απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Τάλας να λάβει άμεσα και πρακτικά μέτρα για αντιμετώπιση της μάστιγας, όπως εξελίσσεται, με τους σκύλους που οι συνοδοί τους δεν λαμβάνουν κανένα και τίποτα υπόψη, προκαλεί κύμα επιδοκιμασιών σε παγκύπριο επίπεδο. Φέροντας στην επιφάνεια ένα θέμα που πολλοί διστάζουν να θίξουν λόγω της ολοένα και αυξανόμενης παρεμβατικότητας των φιλοζωικών οργανώσεων, η απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Τάλας δείχνει να ανοίγει στόματα και να φέρνει στην επιφάνεια έντονα παράπονα πολλών άλλων τοπικών αρχών και πολιτών για την κατάσταση που προκαλούν ουκ ολίγοι συνοδοί σκύλων έναντι του κοινωνικού συνόλου.

Χαρακτηριστικές είναι οι αναρτήσεις στα ΜΚΔ που ακολούθησαν την δημοσιοποίηση της απόφασης του Κ.Σ. Τάλας και οι οποίες κάνουν λόγο για αποθράσυνση της πλειοψηφίας των κατόχων σκύλων, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την φιλοζωική πολιτική και τις συνεχείς παρεμβάσεις οργανώσεων θεωρούν πλέον ότι μπορούν να ενεργούν χωρίς να λαμβάνουν κανένα υπόψη.

Οι καταγγελίες πέφτουν πλέον βροχή για σκύλους που κυκλοφορούν καθημερινά ανεπιτήρητοι εκφοβίζοντας πολίτες που τους συναντούν σε συχνά αόμερα σημεία, που κυκλοφορούν χωρίς λουρί, που οι συνοδοί τους αδιαφορούν πλήρως και επιδεικτικά για την συλλογή των περιττωμάτων τους, δημιουργώντας μια ανυπόφορη κατάσταση. Η περίπτωση Τάλας δείχνει να απομακρύνει το πέπλο και να αποκαλύπτει πλέον πολίτες ανά την Κύπρο εκτός εαυτού με τα όσα έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι.

Θυμίζουμε ότι με ανακοίνωση του, το Κοινοτικό Συμβούλιο Τάλας, αφού χαρακτηρίζει «ανυπόφορη» την κατάσταση με τα περιττώματα των σκύλων, κοινοποίησε αποφάσεις για εξώδικα και καταγγελίες των ανεύθυνων συνοδών των σκύλων.

Πρόστιμο 50 ευρώ, τονίζεται, θα επιβάλλεται σε όσους δεν μαζεύουν τα περιττώματα των σκύλων τους, αλλά και σε όσους συνοδούς σκύλων δεν κατέχουν ούτως ή άλλως σακουλάκια για τα περιττώματα.

Αντίστοιχη ποινή θα επιβάλλεται επίσης στις περιπτώσεις που οι σκύλοι κυκλοφορούν ασυνόδευτοι ή χωρίς λουρί, όταν το ζώο δεν φέρει μικροτσίπ ή όταν ο υπεύθυνος για τον σκύλο δεν έχει τις απαραίτητες άδειες.

Η αντίδραση του Κοινοτικού Συμβουλίου προκαλεί ήδη ικανοποίηση σε μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας, αφού η κατάσταση τους τελευταίους μήνες χαρακτηρίζεται εφιαλτική. Ήδη καταγράφονταν συχνά το τελευταίο διάστημα και εντάσεις ή καυγάδες μεταξύ συνοδών σκύλων και άλλων κατοίκων που αντιδρούν έντονα πλέον στην ανευθυνότητα πολλών να ρυπαίνουν δημόσιους χώρους χωρίς να φροντίζουν ως οφείλουν για την καθαριότητα, αλλά και να προκαλούν οχληρία σε ώρες ακόμη και πριν τα χαράματα.